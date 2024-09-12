Телеведуча та громадська діячка Катя Осадча сьогодні, 12 вересня, святкує день народження. Їй виповнився 41 рік.

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У святковий день Юрій Горбунов опублікував зворушливий допис. Він показав архівні фото дружини та звернувся до неї з теплими словами.

Дякую Богу, що ти в мене є! Дякую, що ти не даєш розслаблятись! Дякую за наших неймовірних синів, за наших хлопців, за нашу гордість! Дякую за твої "А давай…", після яких у мене мурашки по спині! Бо то якась нова ідея, яку будемо втілювати в життя! Дякую за твою ніжність, жіночність віру і оптимізм!

– написав Юрій Горбунов.

Юрій Горбунов поділився знімками з Катею Осадчою / Фото з інстаграму шоумена

Катя Осадча відреагувала на привітання зіркового чоловіка у коментарях.

"Новий мій рік "А давай" починається. Сумно не буде", – написала ведуча у відповідь.

Нагадаємо, Катя Осадча та Юрій Горбунов закрутили роман, коли стали ведучими на шоу "Голос. Діти". Вони зіграли весілля у 2017 році. Зараз зіркове подружжя виховує двох спільних синів.