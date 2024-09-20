Про смерть Юрія Рябченка повідомила гостьова редакторка програми "Ліга сміху" Одарка Царенко. Про це вона написала у своєму інстаграмі.

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Одарка Царенко зазначила, що це велика втрата для лігосмішної родини. Жінка, крім того, відкрила збір на поховання та для родини Рябченка. Вона зауважила, що родичі актора зараз перебувають на Луганщині.

Пішов із життя Юра Рябченко – актор та автор команди "Ніколь Кідман", "Луганська збірна", "Другой Мир", "До Лампочки" (ВНУ Луганськ), "СНУки" (ВНУ Луганськ), великий талант і просто хороша людина,

– написала гостьова редакторка програми.

Поки невідомо, що стало причиною смерті Юрія Рябченка. Царенко поділилася, що всіма процесами, які стосуються його поховання, займаються друзі, адже сім'я актора далеко.

Що відомо про Юрія Рябченка