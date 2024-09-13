В інстаграм-сторіз Віктор Розовий показав скриншот зі сторінки "Немізіда". Це проєкт російських хакерів, де вони публікують інформацію про захисників України.
Важливо Комік Віктор Розовий розкрив наслідки тяжкого поранення на фронті: чи зможе він знову ходити
Віктор Розовий показав, що інформацію про нього теж внесли на цю сторінку. Він з гумором відреагував на цю новину.
"Я на російському миротворці. А моя класна керівничка казала мені, що я нічого в житті не доб'юся!" – написав гуморист.
Віктор Розовий посміявся з окупантів / Фото з інстаграм-сторіз
Що відомо про Віктора Розового
- Віктор Розовий – зірка "Ліги сміху". З початку повномасштабного вторгнення він долучився до лав війська та воював у Третій окремій штурмовій бригаді.
- У березні захисник повернувся на передову після весілля. Під час виконання бойового завдання він зазнав важкого осколкового поранення в голову. Інші військові врятували йому життя.
- Зараз Віктор Розовий на шляху до одужання. За оцінками лікарів, після реабілітації він точно буде ходити. Однак рука не поверне усіх функцій.