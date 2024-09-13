В інстаграм-сторіз Віктор Розовий показав скриншот зі сторінки "Немізіда". Це проєкт російських хакерів, де вони публікують інформацію про захисників України.

Важливо Комік Віктор Розовий розкрив наслідки тяжкого поранення на фронті: чи зможе він знову ходити

Віктор Розовий показав, що інформацію про нього теж внесли на цю сторінку. Він з гумором відреагував на цю новину.

"Я на російському миротворці. А моя класна керівничка казала мені, що я нічого в житті не доб'юся!" – написав гуморист.



Віктор Розовий посміявся з окупантів / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про Віктора Розового