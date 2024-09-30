Злата Огнєвіч поділилася, що наразі її тато перебуває у відпустці. В інтерв'ю "Ближче до зірок" співачка зізналася, що коли чоловік приїжджає на невеличкий відпочинок, то каже, що більше не зможе повернутися.

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Йому 69 років. Операцію вистояти молодому хірургу важко, а тут 69 років. Але після чергового відновлення каже, що знову поїде, не може сидіти вдома, склавши руки,

– розповіла Огнєвіч.

Злата Огнєвіч про концерти для військових

Сама Злата з перших днів повномасштабного вторгнення залишалася в Україні. Співачка вже чимало разів виступала перед українськими захисниками. Почала робити такі концерти ще до того, як це стало мейнстримом.

Звичайний виїзд до військових виглядає так: ми виїжджаємо з Києва, їдемо сотні кілометрів, даємо один концерт, знову переїзд, другий концерт і повертаємося додому. Але військових треба підтримувати,

– поділилася співачка.

Інтерв'ю зі Златою Огнєвіч: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що раніше Злата Огнєвіч ділилася, що хотіла вивезти своїх батьків у безпечне місце, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, однак її батько відмовився. Чоловік вирішив рятувати життя наших воїнів, хоча міг залишатися на пенсії. У квітні цього року співачка розповідала, що Леонід Бордюга працював у шпиталі у Харківській області та додала, що пишається своїм батьком.