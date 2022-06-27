Шойгу насправді не відвідував Донбас, бо боявся "ракетного удару", – журналіст Цимбалюк

Глава ворожого міноборони Сергій Шойгу ніколи не відвідував пункти управління збройних сил Росії на території Луганської та Донецької областей. Все через страх командирів бути знищеними ракетним ударом ЗС України.

Таку інформацію оприлюднив журналіст Роман Цимбалюк. За його словами, перебування міністра оборони Росії обмежилося одним зразково-показовим пунктом управління на території Білгородської області.

Важливо Давив гусеницями людей в Москві: війною проти України керуватиме черговий російський "м'ясник"

Там для нього і генералів, які його супроводжували, влаштували показові доповіді про ведення бойових дій на території України, нагородження медалями та орденами.

Причина відмови від відвідування Луганської та Донецької областей – страх командирів воюючих угруповань, що командування ЗС Росії може бути знищене ракетним ударом ЗС України та їхнє небажання демонструвати реальні втрати російської армії під час бойових дій,

– наголосив Цимбалюк.

Війною в Україні тепер командуватиме Жидко

Кремль усунув генерала Олександра Дворнікова від командування війною в Україні. На його місце, ймовірно, призначили нового російського генерала. Відповідну інформацію повідомили в американському Інституті вивчення війни. Це трапилось 26 червня, хоч інші джерела писали про це раніше.

Там також пригадали, що команда Conflict Intelligence Team на початку червня повідомляла, що Олександра Дворнікова замінив на посаді командувача Південного військового округу Геннадій Жидко. Проте в американському Інституті вивчення війни цю інформацію самостійно перевірити не змогли.

Дворніков славився своєю нелюдською жорстокістю

Російський диктатор Володимир Путін призначив генерала Олександра Дворнікова у квітні. Тобто після того, як російські окупанти були змушеними відступити з Півночі України та зазнали поразок в боях за Київ.

Досі Дворніков славився своєю нелюдською жорстокістю. Саме він керував російським військом у Сирії. Там отримав прізвисько "сирійський м'ясник" за тактику ведення війни, яка передбачала велику кількість цивільних жертв.

Це варте вашої уваги – У США назвали нового керівника війни Росії в Україні: дивіться відео