Шойгу розважався на святкуваннях, поки в Макіївці вмирали мобілізовані

Міністр оборони Сєргєй Шойгу не відмовляє собі в розвагах, поки на війні вмирають окупанти. Наприклад, його помітили на новорічних святкуваннях.

Міністру оборони Росії цілком плювати на окупантів, яких він разом з Путіним прирік на вірну загибель в Україні. Наприклад, на святкуваннях він мало переймався війною, повідомляє 24 Канал.

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Шойгу гучно відсвяткував Новий рік

Ситуація наступна – у новорічну ніч по всій Україні лунає повітряна тривога, бо росіяни вирішили атакувати дронами-камікадзе. У багатьох містах Росії лунають вибухи. У тимчасово окупованій Макіївці також прогриміли потужні вибухи, унаслідок яких повністю зруйноване училище, в якому перебували окупанти. Напередодні Нового року росіяни на Бахмутському напрямку втратили близько 170 осіб загиблими, ще понад 200 зазнали поранень. У той час Шойгу дуже весело і він святкує.

Цікаво, що міністр оборони Росії вирішив змінили звичний військовий костюм на джинсовий. Навіть свої медальки забув почепити. Шойгу в оточенні пропагандистів вирішив поспівати, посміятися та повеселитися. Кадри зі "співаючим" Шойгу розлетілися мережею.

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Тим часом десь у Макіївці…

За лічені хвилини до Нового року в тимчасово окупованій Макіївці в Донецькій області пролунали потужні вибухи. Як стало відомо згодом – унаслідок вибухів повністю зруйноване місцеве училище, в якій перебували сотні окупантів з Самарської області.

2 січня російське міноборони вирішило підтвердити удар і заявити, що загинули нібито 63 військові, однак за даними різними даними кількість загиблих можна рахувати сотнями – щонайменше 400 окупантів могли отримати квитки на новорічний концерт Кобзона.

У росіян неабияк палає. Одні закликають розстріляти російських командирів, які розмістили окупантів в училищі, інші традиційно закликають бомбардувати Україну та застосувати ядерну зброю.

Варто відзначити, що Генштаб ЗСУ підтвердив удар по училищу в Макіївці. Унаслідок цього росіяни втратили 10 одиниць техніки, а втрати серед особового складу ще уточнюють.