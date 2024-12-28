"Схоже, отримав доручення від Путіна": Зеленський відреагував на шантаж Фіцо

Раніше прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна може припинити постачання резервної електроенергії до України. Український президент Володимир Зеленський відреагував на заяву політика.

На думку глави держави, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України коштом інтересів народу Словаччини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Як Зеленський відреагував на слова Фіцо

Зеленський наголосив, що потреба України в імпорті електрики виникла лише внаслідок окупації Росією Запорізької атомної станції. А також через цілеспрямоване знищення значної частини української теплової та гідрогенерації електрики російськими ракетами та "Шахедами".

Глава держави зазначив, що завдяки героїчній роботі українських енергетиків та "рятівній співпраці" з ЄС, США, Британією, Норвегією, Японією та іншими партнерами вдалося не допустити блекауту в Україні. А тепер, за словами Зеленського, Фіцо втягує Словаччину в намагання Росії завдати українцям болю.

Зеленський нагадав Фіцо, що підтримка російської агресії є аморальною, а також додав, що недалекоглядна політика словацького прем'єра залишила народ Словаччини без компенсації за втрату російського транзиту газу. Він також зазначив, що внаслідок припинення імпорту електроенергії до України Словаччина щорічно втрачатиме щонайменше 200 мільйонів доларів.

Для всіх у Європі та, зокрема, для народу Словаччини буде вигідніше з усіх поглядів співпрацювати із сусідами та ЄС заради збільшення постачання у Європу енергоресурсів, зокрема газу з Америки й від інших партнерів, і тільки це може зменшити ціну на енергію для більшості сімей,

– каже Зеленський.

Він додав, що частка Словаччини в імпорті електрики в Україну становить близько 19%, та підкреслив, що країна є частиною єдиного європейського енергоринку й Фіцо повинен поважати ці правила.

Зеленський зауважив, що будь-яке рішення словацького прем'єра не призведе до зупинки імпорту електроенергії в Україну, але натомість може призвести до розриву чинної влади Словаччини з європейською спільнотою.

Зазначимо, що прем'єр Словаччини пригрозив припинити імпорт електроенергії до України, якщо Київ зупинить транзит російського газу. На думку Фіцо, припинення транзиту газу через Україну вдарить по економіці Європейського Союзу та збільшить витрати на енергію на 120 мільярдів євро до 2026 року.