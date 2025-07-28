Шпигував за укріпленнями Збройних сил: в Україні затримали агента білоруського КДБ

Служба безпеки України затримала агента білоруського КДБ. Він збирав розвіддані про оборонні об'єкти ЗСУ на північному прикордонні.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

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Агент працював на ворожі служби: що відомо?

Контррозвідка СБУ запобігла витоку секретної інформації про оборону північного кордону України. Під час спецоперації на Волині затримали агента КДБ Білорусі, який шпигував за українськими військовими об'єктами.

Зрадником виявився 24-річний безробітний місцевий житель. Через Телеграм-канали він вийшов на білоруських кураторів і погодився передавати їм дані за гроші.

Агент обходив прикордонну місцевість, збирав інформацію та позначав розташування об'єктів на картах. Далі передавав координати спецслужбам Білорусі.

Також на замовлення КДБ фігурант намагався виявити військові ешелони, які рухаються місцевими коліями або перебувають на транзитних станціях Укрзалізниці,

– додають в Службі безпеки.

Контррозвідка вчасно викрила зловмисника. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.