СБУ виявила "крота" у Силах безпілотних систем, який працював на Росію та Білорусь
- СБУ затримала агента, який працював на ФСБ Росії та розвідку прикордонної служби Білорусі.
- Зрадник, який збирав інформацію про дислокацію українських підрозділів, затриманий у Харківській області; йому загрожує довічне ув’язнення.
Служба безпеки України викрила та затримала подвійного агента Росії та Білорусі у лавах ЗСУ. Зловмисник передавав ворогу дані про дрони та бойові операції українських військових.
Йому загрожує довічне ув’язнення. Про це повідомляє СБУ.
Що відомо про шпигуна?
Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала агента, який одночасно працював на ФСБ Росії та розвідку прикордонної служби Білорусі.
За даними слідства, зловмисником виявився військовослужбовець одного з підрозділів Сил безпілотних систем ЗСУ. Перебуваючи на посаді оператора безпілотних літальних апаратів, він передавав ворогу інформацію про напрямки руху, типи та кількість дронів, які використовуються на північно-східному напрямку.
Згодом за вказівкою кураторів агент перевівся на посаду оператора наземних роботизованих комплексів, що використовуються для евакуації поранених та доставки боєприпасів на Ізюмському напрямку. Там він почав збирати дані про дислокацію українських підрозділів та плани бойових операцій.
Крім того, фігурант передавав інформацію про тактико-технічні характеристики новітніх роботизованих систем, які застосовують Сили оборони України. Після виконання завдань агент планував втекти до Росії через лінію фронту, де його мали зустріти представники спецслужб.
Втім, військова контррозвідка СБУ викрила його діяльність завчасно. Після проведення заходів безпеки щодо українських підрозділів зрадника затримали за місцем перебування на території Харківської області. Під час обшуків у нього вилучили два смартфони, які містять докази співпраці з російськими та білоруськими спецслужбами.
Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.
Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Де ще нещодавно виявляли шпигунів ворога?
У Рівному викрили росіянина, який видавав себе за опозиціонера, але працював на російські спецслужби. Його затримали, коли він фотографував секретні документи, і повідомили про підозру в шпигунстві.
СБУ затримала двох громадян Китаю, які намагалися вивезти секретну документацію щодо українського ракетного комплексу "Нептун". Під час обшуків у них вилучили докази шпигунської діяльності, і їм пред'явлено підозру у шпигунстві, що загрожує ув'язненням до 15 років.
СБУ та ГУР затримали білоруську шпигунку Інну Кардаш, яка працювала в українських ЗМІ. Вона використовувала інтимні стосунки, щоб проникнути у військові структури. Кардаш звинувачують у шпигунстві на користь білоруського КДБ, їй загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.