Серед затриманих – громадяни Білорусі: де та як діяла російська шпигунська мережа в Польщі
У Польщі викрили шпигунську мережу Росії, яка планувала диверсії на території країни. Серед агентів Кремля виявили громадян Білорусі. Поляки звернули увагу на непрофесійність шпигунів, одній з них – всього 18 років.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів польський громадський діяч, науковець Ришард Купідура. За його словами, польські медіа звернули увагу на низький рівень підготовки шпигунів.
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Польські ЗМІ розповідають деталі про шпигунів
Купідура зазначив, що агенти Кремля не просто так працювали саме у Підкарпатському воєводстві. Там розташований логістичний хаб передачі озброєння для України. Росія хотіла знати, яку зброю насправді надають ЗСУ.
Науковець підкреслив, що польські ЗМІ звертають увагу на два моменти. Насамперед на те, що серед затриманих шпигунів – громадяни Білорусі, хоч вони працювали саме на російські спецслужби.
Вони працювали саме на російські спецслужби, а не на білоруські. Можливо, Росії вигідніше працювати з громадянами Білорусі, тому що вони спочатку не викликають підозр у польських спецслужб,
– припустив він.
Також, за словами Ришарда Купідури, у Польщі звернули увагу на вкрай низький рівень підготовки російських агентів. Одна із затриманих – 18-тирічна студентка. На його думку, цьому може бути 2 пояснення.
"Або зовсім не вистачає кадрів і довелось звертатися до таких непрофесіоналів. Або вони вербують усіх підряд, аби створити враження, що Польща оточена агентами", – сказав науковець.
Польський громадський діяч додав, що наразі не визначили громадянство всіх членів шпигунської мережі Росії.
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Білорусь швидко підтвердила інформацію
Купідура відзначив, що офіційне державне інформаційне агентство Білорусі "БелТА" підтвердило інформацію про своїх громадян у шпигунські мережі, навіть подало дані про цих людей.
"Зазвичай білоруські державні медіа чекають 2 – 3 дні з офіційною реакцією, а тут раптом вже на наступний день зреагували. Можливо, це вписується в пропагандистську методичку білоруських медіа, яка покликана створювати з поляків ворогів, що вони тільки й думають напасти на Білорусь", – вважає він.
У Польщі викрили шпигунську мережу Росії: що відомо
- Польські спецслужби викрили шпигунську мережу Росії, яка планувала диверсії на території країни. За попередніми даними, затримані 6 осіб. Ціллю диверсантів мали стати ділянки залізниці Підкарпатського воєводства. Диверсіям запобігло Агентство внутрішньої безпеки Польщі.
- Співробітники Агентства внутрішньої безпеки виявили десятки прихованих камер на важливих трасах та залізничних вузлах. Зокрема в районі аеропорту Жешува. Тобто шпигуни відстежували основні шляхи постачання зброї для України.
- В основному камери шпигунів виявили в Підкарпатському воєводстві, але кілька одиниць були знайдені й в інших регіонах Польщі. Через виявлення шпигунів, співробітники служб і поліції були приведені в режим підвищеної готовності. Їхнім пріоритетом є охорона об'єктів критичної інфраструктури та основних залізничних шляхів.
- Колишній заступник голови Служби військової контррозвідки Польщі Мацей Матисяк заявив, що першочерговим завданням для шпигунів міг бути збір інформації про постачання зброї в Україну, але не виключено, що вони могли готувати диверсії.