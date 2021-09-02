Шпигунство на користь Росії: у Німеччині судять ексспівробітника Stasi

У шпигунстві на користь Росії звинуватили 56-річного співробітника німецької охоронної компанії. Мовиться про передачу кремлівським спецслужбам поверхових планів будівель німецького парламенту.

Чоловік ідентифікований лише як "Єнс Ф.". Він не зробив жодних заяв на відкритті судового процесу у Берліні 1 вересня.

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Що міг передати чоловік Росії

Підозрюють, що він надіслав комп'ютерний диск військовому аташе посольства Росії у 2017 році. На диску міститься понад 300 файлів планів поверхів.

Прокуратура заявила, що співробітник посольства в основному працює на російську військову спецслужбу ГРУ. Німецький розвідник діяв нібито за його власною ініціативою.

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Суд пропонував підозрюваному угоду

Чоловікові запропонували угоду про визнання винуватості. У такому разі його б засудили від 20 місяців до 2 років позбавлення волі. Однак підозрюваний не погодився. Його юридична група запевнила, що немає жодних доказів, що їхній клієнт передав матеріал Росії.

Захист запевнив, що справа ґрунтується на тому, що підозрюваний був офіцером армії в комуністичній Східній Німеччині. Згідно з інформацією німецького журналу Spiegel, Єнс Ф. був офіцером танкової дивізії і працював у Stasi між 1984 і 1990 роками.

Між Москвою та Берліном ситуація напружена, адже це вже не перша справа про шпигунство. Також Росію звинувачують у кібератаках на Захід та, зокрема, Бундестаг. Москва все заперечує.