Шприци, халати та маски з інфекційних лікарень скидали на звичайних сміттєзвалищах: фото
Київська фірма, замість того, щоб утилізувати медичні відходи з інфекційних лікарень, викидала їх на звичайних звалищах. Порушення санітарних норм виявили працівники СБУ.
Під час карантину підприємці уклали договори з опорними лікарнями, які лікують коронавірус, про утилізацію медичних відходів. Про це інформує пресслужба СБУ.
Утилізацією насправді ніхто не займався: шприци, маски, костюми опинялись на звичайному звалищі для побутових відходів. Так, на одному з полігонів Київщини виявили майже 4 тонни використаних медзасобів.
Наразі слідчі дії та експертизи тривають. Горе-підприємцям планують оголосити підозру за двома статтями Кримінального кодексу України :
- стаття 325: порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням;
- стаття 191: привласнення та розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Також слідчі звернуться до Міненергетики та захисту довкілля України для скасування цій компанії ліцензії.
Медичні відходи не утилізовували / Фото пресслужби СБУ
СБУ виявила кілька випадків порушення / Фото пресслужби СБУ
Фірма порушила дві статті ККУ / Фото пресслужби СБУ
Як потрібно утилізовувати медичні засоби?Такі відходи – як і медичні, так і побутові – мають спалюватись при високих температурах, адже вірус виживає на різних поверхнях.
Герметично запаковані пакети з масками, одягом, рукавичками, шприцами та біологічними відходами кидають у пічку.
Як правильно утилізовувати маску / Інфографіка 24 канал