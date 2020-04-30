Шприци, халати та маски з інфекційних лікарень скидали на звичайних сміттєзвалищах: фото

Київська фірма, замість того, щоб утилізувати медичні відходи з інфекційних лікарень, викидала їх на звичайних звалищах. Порушення санітарних норм виявили працівники СБУ.

Під час карантину підприємці уклали договори з опорними лікарнями, які лікують коронавірус, про утилізацію медичних відходів. Про це інформує пресслужба СБУ.

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Утилізацією насправді ніхто не займався: шприци, маски, костюми опинялись на звичайному звалищі для побутових відходів. Так, на одному з полігонів Київщини виявили майже 4 тонни використаних медзасобів.

Наразі слідчі дії та експертизи тривають. Горе-підприємцям планують оголосити підозру за двома статтями Кримінального кодексу України :

стаття 325 : порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням;

: порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням; стаття 191: привласнення та розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Також слідчі звернуться до Міненергетики та захисту довкілля України для скасування цій компанії ліцензії.



Медичні відходи не утилізовували / Фото пресслужби СБУ



СБУ виявила кілька випадків порушення / Фото пресслужби СБУ



Фірма порушила дві статті ККУ / Фото пресслужби СБУ

Як потрібно утилізовувати медичні засоби?Такі відходи – як і медичні, так і побутові – мають спалюватись при високих температурах, адже вірус виживає на різних поверхнях.

Герметично запаковані пакети з масками, одягом, рукавичками, шприцами та біологічними відходами кидають у пічку.



Як правильно утилізовувати маску / Інфографіка 24 канал