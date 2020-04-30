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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      Шприци, халати та маски з інфекційних лікарень скидали на звичайних сміттєзвалищах: фото

      - Читать новость на русском
      У Київській області відходи з лікарень скидали на сміттєзвалищах
      Небезпечні відходи скидали на звичайних сміттєзвалищах / Пресслужба СБУ

      Київська фірма, замість того, щоб утилізувати медичні відходи з інфекційних лікарень, викидала їх на звичайних звалищах. Порушення санітарних норм виявили працівники СБУ.

      Під час карантину підприємці уклали договори з опорними лікарнями, які лікують коронавірус, про утилізацію медичних відходів. Про це інформує пресслужба СБУ.

      ​Дивіться також  Що робити з використаними масками і рукавичками?

      Утилізацією насправді ніхто не займався: шприци, маски, костюми опинялись на звичайному звалищі для побутових відходів. Так, на одному з полігонів Київщини виявили майже 4 тонни використаних медзасобів.

      Наразі слідчі дії та експертизи тривають. Горе-підприємцям планують оголосити підозру за двома статтями Кримінального кодексу України :

      • стаття 325: порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням;
      • стаття 191: привласнення та розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

      Також слідчі звернуться до Міненергетики та захисту довкілля України для скасування цій компанії ліцензії.

      відходи на звалищах
      Медичні відходи не утилізовували / Фото пресслужби СБУ 

      відходи на звалищах
      СБУ виявила кілька випадків порушення / Фото пресслужби СБУ

      відходи на звалищах
      Фірма порушила дві статті ККУ / Фото пресслужби СБУ

      Як потрібно утилізовувати медичні засоби?Такі відходи – як і медичні, так і побутові – мають спалюватись при високих температурах, адже вірус виживає на різних поверхнях.
      Герметично запаковані пакети з масками, одягом, рукавичками, шприцами та біологічними відходами кидають у пічку.

      як правильно утилізовувати маску
      Як правильно утилізовувати маску / Інфографіка 24 канал

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Києва Лікарня Розслідування СБУ
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