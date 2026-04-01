24 Канал Прикриваючись мирним населенням: окупанти в Скадовську зайняли лікарню під штаб
14 квітня, 00:13
Прикриваючись мирним населенням: окупанти в Скадовську зайняли лікарню під штаб

Данило Муринський
Основні тези
  • Окупанти в Скадовську зайняли міську лікарню для розгортання штабу.
  • Агенти "Атеш" успішно провели розвідувальну операцію в місті.

Агенти "Атеш" провели успішну розвідувальну операцію в Скадовську, що на Херсонщині. Там окупанти розгорнули штаб прямо у міській лікарні.

У приміщенні лікарні ворог тепер керує військовими підрозділами. Про це повідомили в "Атеш".

Дивіться також Паралізували логістику окупантів: партизани спалили цілий тепловоз в Ростовській області 

Як окупанти у лікарні розмістили штаб?

Партизани повідомили, що у лікарні зафіксували постійний рух окупантів, роботу засобів зв'язку та характерну для штабу активність.

Медичну інфраструктуру міста вилучають на користь окупаційних військ, залишаючи жителів без доступу до медичної допомоги,
– зазначили в "Атеш".

До окупації в місті працювали 2 лікарні. Центральна лікарня не встигає допомагати усім постраждалим та лікувати мешканців, а районну тепер використовує ворог для військових потреб.

Розміщення штабу в цивільному медичному закладі прямо порушує норми міжнародного гуманітарного права. Партизани зазначили, що росіяни лише забирають лікарні і ніяк не допомагають цивільним.

Що відомо про успішні операції "Атеш"?

  • Агенти "Атеш" провели розвідку в Орловській області, де окупанти будують майданчик для пуску "Шахедів". Партизани зафіксували бетонні склади для зберігання безпілотників та передали інформацію Силам оборони України.

  • Окупанти навмисно пошкоджують свою техніку на Костянтинівському напрямку, щоб уникнути відправки на фронт. Партизани заявили, що Російські військові ламають двигуни, зливають технічні рідини та псують паливні системи.

  • Рух "Атеш" розвідав розміщення винищувачів Су-30 на аеродромі Саки в окупованому Криму, включаючи їх стоянки та маршрути руху. Зафіксовано паливозаправну інфраструктуру, зони технічного обслуговування, позиції ППО та графік вильотів.