Прикриваючись мирним населенням: окупанти в Скадовську зайняли лікарню під штаб

Агенти "Атеш" провели успішну розвідувальну операцію в Скадовську, що на Херсонщині. Там окупанти розгорнули штаб прямо у міській лікарні.

У приміщенні лікарні ворог тепер керує військовими підрозділами. Про це повідомили в "Атеш".

Як окупанти у лікарні розмістили штаб?

Партизани повідомили, що у лікарні зафіксували постійний рух окупантів, роботу засобів зв'язку та характерну для штабу активність.

Медичну інфраструктуру міста вилучають на користь окупаційних військ, залишаючи жителів без доступу до медичної допомоги,

– зазначили в "Атеш".

До окупації в місті працювали 2 лікарні. Центральна лікарня не встигає допомагати усім постраждалим та лікувати мешканців, а районну тепер використовує ворог для військових потреб.

Розміщення штабу в цивільному медичному закладі прямо порушує норми міжнародного гуманітарного права. Партизани зазначили, що росіяни лише забирають лікарні і ніяк не допомагають цивільним.

