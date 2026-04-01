Прикриваючись мирним населенням: окупанти в Скадовську зайняли лікарню під штаб
Агенти "Атеш" провели успішну розвідувальну операцію в Скадовську, що на Херсонщині. Там окупанти розгорнули штаб прямо у міській лікарні.
У приміщенні лікарні ворог тепер керує військовими підрозділами. Про це повідомили в "Атеш".
Як окупанти у лікарні розмістили штаб?
Партизани повідомили, що у лікарні зафіксували постійний рух окупантів, роботу засобів зв'язку та характерну для штабу активність.
Медичну інфраструктуру міста вилучають на користь окупаційних військ, залишаючи жителів без доступу до медичної допомоги,
– зазначили в "Атеш".
До окупації в місті працювали 2 лікарні. Центральна лікарня не встигає допомагати усім постраждалим та лікувати мешканців, а районну тепер використовує ворог для військових потреб.
Розміщення штабу в цивільному медичному закладі прямо порушує норми міжнародного гуманітарного права. Партизани зазначили, що росіяни лише забирають лікарні і ніяк не допомагають цивільним.
Що відомо про успішні операції "Атеш"?
Агенти "Атеш" провели розвідку в Орловській області, де окупанти будують майданчик для пуску "Шахедів". Партизани зафіксували бетонні склади для зберігання безпілотників та передали інформацію Силам оборони України.
Окупанти навмисно пошкоджують свою техніку на Костянтинівському напрямку, щоб уникнути відправки на фронт. Партизани заявили, що Російські військові ламають двигуни, зливають технічні рідини та псують паливні системи.
Рух "Атеш" розвідав розміщення винищувачів Су-30 на аеродромі Саки в окупованому Криму, включаючи їх стоянки та маршрути руху. Зафіксовано паливозаправну інфраструктуру, зони технічного обслуговування, позиції ППО та графік вильотів.