Штаб "Слуги народу" в Києві очолить голова партії Олександр Корнієнко
Схоже, "Слуга народу" має намір зробити очільником свого передвиборчого штабу в Києві голову партії Олекксандра Корнієнка. Водночас передвиборчий штаб у Київській області очолюватиме Олександр Дубінський.
Про такі рішення "Слуги народу" напередодні виборів заявила майбутня кандидатка в мери Києва, народна обраниця Ірина Верещук в інтерв'ю виданню Vesti.ua.
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Вона зауважила, що той самий штаб, який працював зі "Слугою народу" на парламентських виборах, працюватиме й на місцевих.
Я хочу, щоб ця кампанія не була схожа на всі інші. З цим пов'язано й моє запрошення на дебати Віталія Кличка й інші наші кроки. Ми хочемо продемонструвати нову політику, нових політиків,
– наголосила народна обраниця.
Вона заявила, що очолить виборчий штаб владної партії в Києві її очільник Олександр Корнієнко. Майбутня кандидатка в мери столиці заявила, що голова партії – дуже розумний чоловік.
"Олександр Корнієнко відповідає за вибори в Києві, а Олександр Дубінський – у Київській області. Я дуже розраховую на Дубінського – якщо він не буде мені заважати, це вже дуже допоможе", – заявила Ірина Верещук.
Свої слова політикиня пояснила тим, що Олександр Дубінський має високу підтримку, велику аудиторію прихильників, тож може бути корисним партії, фракції і їй особисто.
Олександр Корнієнко й "Слуга народу": коротко
- Ще до потрапляння у Верховну Раду Олександр Корнієнко займався координацією роботи передвиборчих штабів політиків і політичних сил. За наявною інформацією, у команді Володимира Зеленського він перебував ще з листопада 2018 року – за два місяці до оголошення про похід на вибори.
- У травня 2019 року Корнієнко очолив передвиборчий штаб партії "Слуга народу". Вже 10 листопада того ж року став головою партії після складання повноважень Дмитра Разумкова.
- За час депутатської роботи він встиг потрапити й у гучний скандал. Це було під час поїздки в Миколаїв, де Корнієнко й Давид Арахамія обговорювали "корабельну сосну". Нею виявилася потенційна кандидатка в мери Миколаєва Тетяна Домбровська.