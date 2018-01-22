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Штаб АТО оприлюднив радіоперехоплення бойовиків про взятого в полон диверсанта "ДНР"

02:59, сьогодні 5227 Читать новость на русском
Штаб АТО оприлюднив радіоперехоплення бойовиків про взятого в полон диверсанта "ДНР"

Російські бойовики на Донбасі, щоб приховати невдачу свої ДРГ під час диверсійних дій, коли після перестрілки вони залишили свого терориста помирати на полі бою, вирішили "відхреститися" від нього.

Під час наради, що відбулася в командуванні бойовиків за участі першого заступника 9-го окремого штурмового мотострілецького полку, було вирішено заявити, що терорист дезертирував з позиції. Відповідне радіоперехоплення розмови терористів опублікував Штаб АТО.

Причина таких заяв – намагання зняти з себе відповідальність за невдалі диверсійні дії та зважаючи на можливі загрози та наслідки розголошення полоненим інформації.

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Хоча у проросійських ЗМІ розгорнулась кампанія зі звинувачення сил АТО у проведенні диверсій та захоплення в полон «защитника ДНР»

"Насправді полонений бойовик з позивним "Малой" є заступником командира 1 стрілецького взводу, 1 стрілецької роти, 3-го третього стрілецького батальйону і виконував бойове завдання у складі ДРГ, діяльність якої було викрито", – повідомили у Штабі АТО.

Нагадаємо, 19 січня в районі Широкиного ворожа диверсійно-розвідувальна група впритул наблизилась до позицій українських військових, українські бійці захопили у полон одного з ворожих диверсантів. Він був поранений, і українські медики 7 годин боролися за його життя.

Варто зазначити, що диверсант був одягнений у російську військову форму.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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