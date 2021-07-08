Штам коронавірусу Дельта переважає у США – Голос Америки

Небезпечніший штам коронавірусу Дельта став панівним у Сполучених Штатах Америки. На нього припадає 51% відсоток випадків інфікувань.

Такі підрахунки оприлюднив Центр із контролю та запобігання захворюванням. У деяких штатах, як от Міссурі та Канзасі, штам Дельта фіксують у 80% інфікованих. У цих штатах одну дозу вакцини отримало менше ніж половина населення.

Читайте також Спільні військові навчання України та НАТО переходять у активну фазу – Голос Америки

Усі вакцини, які захищають від коронавірусу у США, захищають і від штаму Дельта. Медики закликають 150 мільйонів людей, які не вакцинувалися, зробити це швидше.

Реакція США на насильство в Гаїті

Джо Байден засудив вбивство президента Гаїті Жовенеля Моїза та атаку на першу леді Мартін Моїз. Байден заявив, що Вашингтон готовий допомогти і працювати разом задля безпеки в Гаїті.

Прем'єр-міністр Гаїті Клод Жозеф закликав співгромадян зберігати спокій. У державі оголосили надзвичайний стан. Убивства сталися на фоні насильства у Порт-о-Пренсі, яке пов'язують із зубожілим станом населення та політичною нестабільністю.

Негода у США

Тропічний шторм Ельза звалився на захід штату Флорида. Негода принесла зливи й потужні вітри, які мали швидкість до 105 кілометрів за годину. Проблеми з енергопостачанням зафіксували у 25 тисячах осель.

До теми Шанси на диво зменшуються: кількість жертв обвалу багатоповерхівки у Маямі різко зросла

У вівторок, 6 липня, Ельза зміцніла до урагану, а потім знову ослабнула до тропічного шторму. Понад 13 мільйонів людей у Флориді, Джорджії та Південній Кароліні лишаються у зоні небезпеки.

В ООН дискутували про дезінформацію

Система перевірки фактів й підвищення медіаграмотності серед населення та чіткі правила гри для медіа і соціальних платформ можуть мати головну роль у захисті світу від дезінформації. Про це говорили 7 липня у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй. Представництво України та США в ООН були серед ініціаторів заходу.

У дискусіях взяли участь урядовці України та Литви, представники Facebook, а також неурядові організації, які перевіряють факти. Спікери визнали, що особливо потужною була дезінформація проти західних вакцин від коронавірусу. Її ініціювала Росія.

Повний випуск програми "Голос Америки" на 24 каналі: дивіться відео



