У Китаї випробували новий штам COVID на "олюднених" мишах: летальність сягнула 100 %

Китайські вчені для експерименту у лабораторних умовах створили новий мутований штам COVID. Зрештою цей вірус вирішили випробувати на мишах, чиї гени були максимально наближені до людських.

Про це мовиться у матеріалах дослідження, які оприлюднив тижнем раніше Пекін. Зрештою стало відомо, що ця мутація вірусу дала 100% летальність на мишах, яких заразили заради експерименту, передає 24 Канал.

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У Китаї випробували смертельний вірус на мишах

У дослідженні зазначено, що новий вірус, відомий як GX_P2V, є мутованою формою вірусу GX/2017. Вважається, що цей вірус тісно пов'язаний з COVID-19.

Щоб дослідити його вплив, китайські вчені провели експерименти з використанням генетично модифікованих мишей, які дуже нагадували гени людини.

Результати дослідження були досить тривожними: всі миші, які були заражені вірусом GX_P2V, померли від інфекції протягом лише восьми днів. Дослідники були вражені такою надзвичайно швидкою смертністю.

Вірус атакував різні органи мишей, включаючи легені, кістки, очі, трахеї та мозок. Вплив на мозок був особливо сильним, що зрештою призвело до загибелі тварин.

За кілька днів до смерті миші швидко втрачали вагу, приймали згорблену позу та демонстрували вкрай мляві рухи. Крім того, їхні очі повністю побіліли за день до їх загибелі.

Це підкреслює ризик поширення GX_P2V на людей і забезпечує унікальну модель для розуміння патогенних механізмів вірусів, пов’язаних із SARS-CoV-2,

– зазначили автори дослідження.

На Заході засудили експеримент китайських учених

Експерт з епідеміології Інституту генетики Університетського коледжу Лондона – Франсуа Баллу у соцмережі Х опублікував допис, у якому назвав дослідження китайських вчених "жахливим" і "абсолютно безглуздим з наукової точки зору".

"Я не бачу нічого цікавого, чому можна було б навчитися шляхом примусового зараження дивної породи олюднених мишей випадковим вірусом. І навпаки, я бачив, скільки всього може піти не так", – написав він.

Баллу також висловив занепокоєння щодо короткого звіту дослідження, що був оприлюднений для громадськості. За його словами, воно не містить жодних подробиць про заходи безпеки, застосовані під час експерименту.

Професор також відзначив, що це упущення викликало побоювання щодо можливості необачної поведінки в дослідженні, подібному до дослідження 2016 – 2019 років в Ухані, яке, як вважають, спровокувало пандемію COVID-19.

Експерт наголосив що це дослідження могло бути проведене без дотримання основних умов біобезпеки та практик, необхідних при роботі з потенційними агентами пандемії.