Це лакмусовий папірець: Штайнмаєр закликав поділитися вакцинами із біднішими країнами

Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав заможні держави поділитися вакцинами із біднішими країнами. Він зауважив, що це насамперед питання людяності.

Президент Німеччини Штайнмаєр провів віртуальну пресконференцію з генеральним директором Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедросом Адханомом Гебреєсусом.

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Під час заходу Штайнмаєр наголосив, що розповсюдження вакцин по світу стане "лакмусовим папірцем міжнародної солідарності".

Це – непросто, але це питання людяності і питання наших власних стандартів, за якими ми хочемо, щоб нас вимірювали,

– наголосив президент Німеччини.

Що ще сказав Штайнмаєр

У найближчі тижні та місяці світ потерпатиме від нестачі вакцини.

За словами президента, чим швидше Європа та, зокрема, Німеччина буде готова відмовитися від частини зарезервованих вакцин, тим швидше вдасться стримати коронавірус у світі.

Якщо країни не проявляться солідарності, певні сили можуть використати створений вакуум для просування своїх геополітичних інтересів.