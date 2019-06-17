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      Штайнмаєр: Надії на партнерство із Росією зазнали краху

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      Франк-Вальтер Штайнмаєр
      Франк-Вальтер Штайнмаєр / Getty images

      Конфлікт, що триває на сході України, а також анексія українського півострова Крим здійснюють значний вплив на відносини Європи і Росії. Наразі європейським країнам слід підтримувати з РФ менш близькі відносини, ніж раніше.

      З майбутньою Росією неможливо вести справи "у звичному режимі". Про це президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив на конференції з питань зовнішньої політики і політики безпеки в Фінляндії, передає DW.

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      Наші власні можливості щодо зміни Росії – обмежені. Надії на всеосяжне партнерство з РФ зі зростаючим ступенем інтеграції зазнали краху,
      – наголосив президент ФРН.

      За його словами, обидві сторони наразі відчувають "глибоке розчарування".

      Зазначимо, що міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмаєр нещодавно заявив, що його країна не зніматиме санкції з Росії до тих пір, поки не зникнуть причини їх застосування. Обмеження введені через окупацію РФ Криму.

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      Теги: Новини політики Новини Росії Санкції
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