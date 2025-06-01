Затоплені вулиці та евакуації з ТРЦ: у Румунії був масштабний шторм

Румунські ЗМІ повідомили про масштабний шторм у столиці. Проливні дощі спричинили хаос, також було оголошено надзвичайну ситуацію.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Digi24.

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Що відомо про шторм у Румунії

У виданні розповіли про наслідки масштабного шторму в Бухаресті та його околицях. За словами журналістів, дерева падали на автомобілі від вітру, а вулиці затопило.

Наслідки негоди в Бухаресті: дивіться фото Digi24

Сильний шторм у понеділок вдень вирвав з корінням кілька дерев у Бухаресті, завдавши серйозної шкоди кільком районам. Дерева впали на дорогу та припарковані автомобілі, тимчасово заблокувавши рух транспорту та постраждавши від десятків будинків,

– пояснили журналісти.

Один з місцевих торгових центрів був затоплений після зливи. Вода навіть потрапила в кінотеатр.

Бухарестська транспортна компанія оголошувала про блокування та затримки на кількох трамвайних, тролейбусних та автобусних лініях через накопичення води та дерева, що впали на проїжджу частину або контактні мережі.

Затоплені вулиці внаслідок негоди: дивіться відео очевидців

Станом на 19:40 у столиці Румунії пожежники зафіксували 800 запитів на екстрені дзвінки за єдиним номером 112.

Враховуючи велику кількість втручань, було вжито заходів для залучення всіх доступних ресурсів шляхом виклику пожежників з вільних змін,

– повідомило джерело видання.

Відомо, що станом на 20:40 рух транспорту на всіх вулицях столиці було відновлено.

Зливи в Бухаресті принесли рекордну кількість опадів. У середньому понад 43 літрів на квадратний метр, з окремими районами, де було зафіксовано понад 70 літрів на квадратний метр і навіть миттєві значення понад 120 літрів на квадратний метр.