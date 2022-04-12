Шторм у Чорному морі убезпечив Одещину від російського десанту

У Чорному морі зберігається штормова погода, яка, за прогнозами, буде погіршуватись. У зв’язку з цим умов для висадки російського десанту майже нема.

Про це повідомило оперативне командування "Південь".

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Є загроза ракетних атак

Водночас через те, що для висадки десанту умови несприятливі, існує загроза ракетних атак. Йдеться про атаки Росії як з моря, так і з тимчасово окупованого Криму.

Тому одеситів закликають не нехтувати сигналами тривоги. Про підозрілі предмети та імовірних диверсантів просять повідомляти у компетентні органи.

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