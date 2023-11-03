У Бельгії під час шторму загинув 5-річний українець

У Бельгії під час шторму загинув 5-річний хлопчик з України. Він грався на дитячому майданчику, коли здійнявся потужний вітер і на дитину впали гілки дерева.

Про трагедію повідомляють бельгійський суспільний мовник RTBF, а також низка місцевих ЗМІ. Шторм "Кіаран" 2 листопада обірвав життя 5-річного хлопчика у бельгійському місті Гент.

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Дитину госпіталізували, але врятувати не вдалося

Як повідомляють бельгійські ЗМІ, дитина була на ігровому майданчику, коли почався штормовий вітер. Негода почала ламати гілки та викорчовувати дерева. У цю мить на дитячому майданчику був 5-річний хлопчик з України, а також ще одна 3-річна дитина, національність якої у ЗМІ не уточнюється.

Обламані штормом гілки впали на дітей і травмували їх. Постраждалих відразу госпіталізували, але попри намагання лікарів хлопчика з України врятувати не вдалося. Інша дитина отримала легкі поранення, наразі її життю нічого не загрожує.

Станом на зараз невідомо, чи прибула дитина разом з сім'єю до Бельгії після початку повномасштабного вторгнення.

Місцева влада не може пояснити, чому діти гралися на вулиці, коли вирувала негода. Нині прокуратура Східної Фландрії проводить розслідування цієї трагедії.

Відомо, що під час шторму в Генті загинула 64-річна громадянка Німеччини, її донька отримала травми різного ступеню. Трагедія сталася у парку.

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