У кількох областях України синоптики оголосили штормове попередження: де вдарить негода
Джерело:ДСНС
У понеділок 11 липня по всій території України синоптики прогнозують грози. У кількох областях навіть оголосили штормове попередження через негоду.
Штормове попередження оголосили у східних та північно-східних областях України. У кількох регіонах оголошений І, тобто жовтий рівень небезпеки.
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Де оголосили штормове попередження
На 11 липня штормове попередження оголосили у:
- Чернігівській області;
- Сумській області;
- Харківській області;
- Полтавській області;
- Донецькій області;
- Луганській області.
У цих регіонах синоптики прогнозують грози, град та подекуди навіть шквальний вітер, швидкість 15 – 20 метрів на секунду.
Також на неділю, 10 липня, штормове попередження оголосили на Львівщині. Мешканців області закликають бути обережними.
Правила поведінки під час грози
Якщо ви перебуваєте на вулиці – важливо знайти укриття. Однак не ховайтеся біля одиноких високих дерев чи біля водойм. Не використовуйте парасольку та мобільний телефон, оскільки вони притягують блискавку.
Якщо під час грози ви перебуваєте вдома – зачиніть усі вікна, щоб у домі не було протягу, адже він притягує кульові блискавки. Уникайте електричних приладів та провідних телефонів.
Як уберегти себе від удару блискавки / Інфографіка 24 каналу
11 липня по всій території України прогнозують дощі. Уночі опади можливі майже у всіх областях, а вже вдень негоду очікують по всій країні. Температура повітря по всій Україні коливатиметься від +16 на Заході до +29 градусів на Півдні.
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