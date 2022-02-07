Штормовий вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 8 лютого

Погода в Україні, 8 лютого, буде похмурою та мокрою. Синоптики прогнозують дощ, сніг та мокрий сніг.

Температура повітря в Україні вдень буде плюсовою. Лише у Києві стовпчики термометрів можуть опуститися до -1 градуса.

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Де падатиме мокрий сніг:

в Ужгороді,

Львові,

Івано-Франківську,

Луцьку,

Сумах.

У яких регіонах прогнозують дощ:

у Харкові,

Полтаві,

Луганську,

Донецьку,

Запоріжжі,

Дніпрі,

Одесі,

Миколаєві,

Херсоні,

Сімферополі.

У решті областей України буде сухо, однак все одно похмуро.

Найвище температура повітря підійметься у південних областях – до +5...+7 градусів. У Центрі стовпчики термометрів коливатимуться близько нуля.

Киян попереджають про рвучкий та сильний північно-західний вітер. Місцями пориви становитимуть до 15 – 18 метрів на секунду.

Опади спровокує циклон Roxana

Синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці пояснила, що таку погоду спровокує протистояння фронтів, циклону Roxana та антициклону. Опади минуть лише в другій половині дня. Також відомо, що вітер сягатиме штормових поривів.

Прогноз погоди у містах України 7 лютого

Ужгород – +3...+5

Львів – +1...+3

Луцьк – +1...+3

Івано-Франківськ – +1...+3

Тернопіль – 0...+2

Чернівці – +1...+3

Хмельницький – 0...+2

Рівне – 0...+2

Житомир – 0...+2

Вінниця – 0...+2

Одеса – +4...+6

Миколаїв – +3...+5

Херсон – +3...+5

Сімферополь – +5...+7

Кропивницький – +1...+3

Черкаси – 0...+2

Чернігів – 0...+2

Суми – 0...+2

Полтава – +1...+3

Дніпро – +2...+4

Запоріжжя – +3...+5

Донецьк – +2...+4

Луганськ – +2...+4

Харків – +2...+4

Київ – -1...+1



Прогноз погоди на 8 лютого / Карта Укргідрометцентру