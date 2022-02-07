Штормовий вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 8 лютого
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні, 8 лютого, буде похмурою та мокрою. Синоптики прогнозують дощ, сніг та мокрий сніг.
Температура повітря в Україні вдень буде плюсовою. Лише у Києві стовпчики термометрів можуть опуститися до -1 градуса.
Читайте також Небезпечне явище: у Карпатах помітили снігові фонтани
Де падатиме мокрий сніг:
- в Ужгороді,
- Львові,
- Івано-Франківську,
- Луцьку,
- Сумах.
У яких регіонах прогнозують дощ:
- у Харкові,
- Полтаві,
- Луганську,
- Донецьку,
- Запоріжжі,
- Дніпрі,
- Одесі,
- Миколаєві,
- Херсоні,
- Сімферополі.
У решті областей України буде сухо, однак все одно похмуро.
Найвище температура повітря підійметься у південних областях – до +5...+7 градусів. У Центрі стовпчики термометрів коливатимуться близько нуля.
Киян попереджають про рвучкий та сильний північно-західний вітер. Місцями пориви становитимуть до 15 – 18 метрів на секунду.
Опади спровокує циклон Roxana
Синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці пояснила, що таку погоду спровокує протистояння фронтів, циклону Roxana та антициклону. Опади минуть лише в другій половині дня. Також відомо, що вітер сягатиме штормових поривів.
Прогноз погоди у містах України 7 лютого
Ужгород – +3...+5
Львів – +1...+3
Луцьк – +1...+3
Івано-Франківськ – +1...+3
Тернопіль – 0...+2
Чернівці – +1...+3
Хмельницький – 0...+2
Рівне – 0...+2
Житомир – 0...+2
Вінниця – 0...+2
Одеса – +4...+6
Миколаїв – +3...+5
Херсон – +3...+5
Сімферополь – +5...+7
Кропивницький – +1...+3
Черкаси – 0...+2
Чернігів – 0...+2
Суми – 0...+2
Полтава – +1...+3
Дніпро – +2...+4
Запоріжжя – +3...+5
Донецьк – +2...+4
Луганськ – +2...+4
Харків – +2...+4
Київ – -1...+1
Прогноз погоди на 8 лютого / Карта Укргідрометцентру