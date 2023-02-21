Україну накриє штормовий вітер: синоптики попереджають про небезпеку
Уже сьогодні, 21 лютого, усю територію України накриє потужний вітер. Пориви місцями сягатимуть до 25 метрів на секунду. Тож треба бути максимально обережними та дотримуватися низки правил.
У вівторок буде проходження атмосферного фронту. Через це на всій території нашої держави посилиться вітер, розповіла 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Українців попереджають про сильний вітер
Атмосферний фронт буде надходити з північного заходу та супроводжуватиметься опадами. Тим часом пориви вітру сягнуть 17 – 22 метрів на секунду.
У західних областях навіть подекуди 25 метрів на секунду. Тобто доволі таки активний атмосферний фронт, активні процеси будуть відбуватися, відповідно вітер буде відчутний, тож треба бути уважними і обережними,
– підкреслила Птуха.
Правила безпеки під час вітру
Через сильний вітер рятувальники встановили I (жовтий) рівень небезпеки. Людям рекомендують дотримуватися низки правил. Зокрема:
- намагайтеся не ходити під розлогими деревами, біля будівельних майданчиків;
- тримайтеся якнайдалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження;
- не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
- щільно закрийте вікна, двері, горища у будинках;
- приберіть з балконів, лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.