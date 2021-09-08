Штрафи до 2 мільйонів гривень: уряд хоче посилити відповідальність у сфері надання соцпослуг

8 вересня 2021 , 15:02
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Джерело:

телеграм-канал Дениса Шмигаля

Уряд планує посилити відповідальність у сфері надання соціальних послуг. Відповідний законопроєкт вже підтримали українські урядовці.

Його розглядали 8 вересня на засіданні Кабміну. Як пояснив Денис Шмигаль, документ, зокрема, запроваджує штрафи за недотримання вимог законодавства та інших зобов'язань у соціальній сфері.

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Прем'єр-міністр звернув увагу на те, що наразі в Україні взагалі не існує механізму контролю та відповідальності за порушення законодавства у сфері надання соціальних послуг.

Довідка. Розмір штрафів, які пропонують запровадити, залежно від порушення коливатиметься від 11,4 тисячі до 2,3 мільйона гривень. 

Шмигаль наголосив, що документ має запобігти виникненню ситуацій, коли заклади з надання соціальних послуг не виконують свою роль й створюють загрози для людей. Як приклад він навів пожежу в будинку для літніх людей у Харкові.

Смертельна пожежа у Харкові: що відомо

  • 21 січня у Харкові спалахнула пожежа у будинку для літніх людей "Золотий час".  Загинули 16 людей, ще 11 – потрапили у лікарню. 
  • Після цього в Україні перевірили будинки для престарілих. З'ясувалося, що понад 60% таких закладів працюють без офіційної реєстрації та з порушеннями протипожежних норм.
  • Згодом у Кабміні назвали офіційну причину смертельної пожежі: мовиться про порушення правил пожежної безпеки. На попелищі знайшли пошкоджені кабелі.
  • У червні обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 4 людей, причетних до пожежі. Наразі вони перебувають під вартою.
Автор: Ірина Буртик