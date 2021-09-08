Штрафи до 2 мільйонів гривень: уряд хоче посилити відповідальність у сфері надання соцпослуг

Уряд планує посилити відповідальність у сфері надання соціальних послуг. Відповідний законопроєкт вже підтримали українські урядовці.

Його розглядали 8 вересня на засіданні Кабміну. Як пояснив Денис Шмигаль, документ, зокрема, запроваджує штрафи за недотримання вимог законодавства та інших зобов'язань у соціальній сфері.

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Прем'єр-міністр звернув увагу на те, що наразі в Україні взагалі не існує механізму контролю та відповідальності за порушення законодавства у сфері надання соціальних послуг.

. Розмір штрафів, які пропонують запровадити, залежно від порушення коливатиметься від 11,4 тисячі до 2,3 мільйона гривень.

Шмигаль наголосив, що документ має запобігти виникненню ситуацій, коли заклади з надання соціальних послуг не виконують свою роль й створюють загрози для людей. Як приклад він навів пожежу в будинку для літніх людей у Харкові.

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