Штрафи до 2 мільйонів гривень: уряд хоче посилити відповідальність у сфері надання соцпослуг
Джерело:телеграм-канал Дениса Шмигаля
Уряд планує посилити відповідальність у сфері надання соціальних послуг. Відповідний законопроєкт вже підтримали українські урядовці.
Його розглядали 8 вересня на засіданні Кабміну. Як пояснив Денис Шмигаль, документ, зокрема, запроваджує штрафи за недотримання вимог законодавства та інших зобов'язань у соціальній сфері.
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Прем'єр-міністр звернув увагу на те, що наразі в Україні взагалі не існує механізму контролю та відповідальності за порушення законодавства у сфері надання соціальних послуг.Довідка. Розмір штрафів, які пропонують запровадити, залежно від порушення коливатиметься від 11,4 тисячі до 2,3 мільйона гривень.
Шмигаль наголосив, що документ має запобігти виникненню ситуацій, коли заклади з надання соціальних послуг не виконують свою роль й створюють загрози для людей. Як приклад він навів пожежу в будинку для літніх людей у Харкові.
Смертельна пожежа у Харкові: що відомо
- 21 січня у Харкові спалахнула пожежа у будинку для літніх людей "Золотий час". Загинули 16 людей, ще 11 – потрапили у лікарню.
- Після цього в Україні перевірили будинки для престарілих. З'ясувалося, що понад 60% таких закладів працюють без офіційної реєстрації та з порушеннями протипожежних норм.
- Згодом у Кабміні назвали офіційну причину смертельної пожежі: мовиться про порушення правил пожежної безпеки. На попелищі знайшли пошкоджені кабелі.
- У червні обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 4 людей, причетних до пожежі. Наразі вони перебувають під вартою.