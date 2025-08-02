У Міноборони розповіли про розширення сервісу сплати штрафів у застосунку Резерв+. Там з'явиться можливість сплатити штраф за неприбуття за повісткою.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Міністерство оборони України.

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Яке оновлення буде в застосунку Резерв+?

Міністерство оборони повідомило, що в застосунку Резерв+ з'явиться можливість сплатити штраф за неприбуття за повісткою.

Для того, щоб послуга працювала належним чином, команда Міністерства оборони проводить бета-тестування та шукає людей, які мають штраф за подібне правопорушення,

– йдеться в повідомленні.

Якщо людина з будь-якої причини не прибула за повісткою, то зможе одними з перших протестувати нововведення – сплатити штраф онлайн і закрити порушення без візитів до ТЦК. У міністерстві закликали долучитися до тестування, заповнивши форму.

Раніше Міноборони запустило послугу оплати штрафів онлайн для військовозобов'язаних, які не уточнили дані до 16 липня 2024 року. Цей сервіс дозволяє оперативно закрити справу про адмінпорушення та прибрати червону стрічку з документа в застосунку.