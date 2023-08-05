За гучну їзду містом плати 17 000 гривень: у Раді збираються боротися з порушниками
Джерело:Давид Арахамія
З'явився новий законопроєкт, який покликаний боротися із любителями гучно проїхати містом. За перше порушення слід заплатити штраф, а за повторне відберуть права.
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо "гонщиків" у містах. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
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Що передбачає новий законопроєкт
Він встановить адміністративну відповідальність "за експлуатацію транспортних засобів із перевищенням допустимого рівня шуму".
Сума штрафів буде такою:
- якщо водій "шумить" уперше – заплатить 17 000 гривень;
- за повторне правопорушення – штраф у 34 000 гривень із позбавленням прав до 6 місяців.
Чому законопроєкт на часі
За словами Арахамії, багато людей лякаються, коли чують гучні звуки від роботи мотоциклу. Це не тільки військові, а й цивільні – надто вже нагадує звуки під час обстрілів.
Сьогодні крутий той, хто носить форму, а не той, хто газує на світлофорах,
– наголошує депутат.
Як показує опитування 24 Каналу, більшість людей підтримують такий законопроєкт.
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Передісторія законопроєкту
- Його зареєстрували 4 серпня. Потреба в ньому назріла дуже давно, адже війна триває півтора року, а шум від газування двигунів, на жаль, нікуди не подівся.
- Законопроєкт передбачає штрафи для власників автомобілів і мотоциклів, які ганяють містами, не турбуючись про людей довкола. Особливо неприємні гучні звуки під час нічних повітряних тривог, коли вслухаєшся в кожен шурхіт.
- За словами депутатів, "гонщики" мають понести покарання. Через їхні дії травмується психіка людей, які переживають війну, а особливо ветеранів.