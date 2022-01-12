Штрафи за літню гуму та обов'язкова їзда зі світлом: які нововведення чекають на водіїв

В Україні хочуть запровадити чергові нововведення для водіїв. Кабінет Міністрів запропонував на законодавчому рівні прописати обов'язкову заміну літної гуми на зимову, а також пересування з увімкненими фарами у будь-яку пору року та час доби.

Навіщо потрібні ці нововведення, чи можуть вони змінити ситуацію на дорогах країни та як хочуть карати водіїв у разі порушень – сайт 24 каналу розбирався з експертами.

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Що пропонують змінити

У постанові Кабміну йдеться, що на всіх механічних транспортних засобах під час руху повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар. Наразі діє норма, згідно з якою з 1 жовтня по 1 травня мають бути ввімкнені ходові вогні (ДХВ) лише поза населеними пунктами.

У пояснювальній записці до постанови сказано, що вказана норма не відповідає основному призначенню ДХВ – використання для підвищення видимості автівки під час руху в денний час незалежно від погодних умов та місцезнаходження. Крім того, практика постійного застосування ДХВ позитивно зарекомендувала себе в низці європейських країн.

За результатами дослідження Європейського дослідницького інституту безпеки дорожнього руху (SWOV), завдяки використанню ДХВ (ближнього світла фар) кількість дорожньо-транспортних пригод у світлу пору доби (із залученням двох та більше учасників дорожнього руху) скоротилася на 10 – 15%,

– зазначено у записці.

Водіїв хочуть зобов'язати завжди рухатися зі світлом / Фото Pixabay

Ще одна норма, яка з'явилася у постанові, стосується заміни шин.

В період з 1 жовтня по 31 березня ТЗ, обладнаного літніми шинами, дозволить підвищити рівень відповідальності водіїв, а також застосовувати за це порушення адміністративну відповідальність, передбачену частиною першою статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

– мовиться в поясненні.

Нагадаємо, штраф, який встановлює ця стаття, складає 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян – 340 гривень. Постанову оприлюднили 20 грудня 2021 року і наразі тривають громадські обговорення.

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Що кажуть експерти

Андрій Стеценко, адвокат, радник юридичної компанії RIYAKO & PARTNERS, впевнений, що дуже важливо на законодавчому рівні врегулювати питання сезонної заміни гуми. Україна розташовується у такій природній широті, що в нас дуже добре та характерно проявляються природні умови, а саме літо та зима. Але зараз немає будь-якого чіткого законопроєкту, який би врегульовував обов'язкову заміну гуми.

Одна з причин дорожньо-транспортних пригод – халатність водіїв у непідтриманні транспортних засобів у технічному стані, у тому числі рух та керування транспортним засобом у зимовий період на гумі, яка не використовується при низьких температурах, сніговому, льодовому нашаруванні та за технічними властивостями не відповідає природним умовам і транспортний засіб стає некерованим. Андрій Стеценко Адвокат, радник юридичної компанії RIYAKO & PARTNERS

За його словами, що стосується обов'язкового пересування на транспортному засобі з постійно увімкнутим ближнім світлом фар, то це необхідно лише при наявності поганих природних умов таких, як дощ, злива, туман, снігопад та згідно з раніше прийнятим правилом щодо ввімкнення світла фар у період осінь-зима. Така практика є в інших країнах.

Експерти кажуть, що водіям потрібно підготуватися до нових штрафів / Фото Unsplash

Ігор Ясько, керуючий партнер ЮК Winner, також вважає, потрібно на законодавчому рівні врегулювати питання сезонної заміни шин. Відповідна норма у Правилах дорожнього руху існує лише як рекомендація, і водії нерідко її ігнорують.

Коли водії економлять на гумі, це підвищує рівень небезпеки на дорозі, але ніякої відповідальності недоброчесні шофери за це не мають. Хоча, на мою думку, вона має бути. І штраф має бути великий. А щодо світла – це дає додаткову видимість для авто, що може врятувати життя у випадку пересування у тумані, під час дощу чи снігу, а також дасть змогу не піддавати зайвому ризику себе та інших учасників дорожнього руху. Iгор Ясько Керуючий партнер ЮК Winner

Підпункт 31.4.5 ПДР рекомендує при постійній їзді на слизьких дорогах застосовувати гуму відповідну стану дороги. Навіщо? Літня гума вже не може бути такою ефективною для зчеплення з дорогою, що збільшує гальмівний шлях, а отже – підвищує ризик ДТП. Але законодавством до цього не було передбачено ні дати заміни літньої гуми на зимову, ні відповідальності за несвоєчасну заміну.

Він додав, що у разі ухвалення постанови водіям потрібно буде підготуватися до посилених перевірок поліцією та до сплати штрафів, якщо вони будуть порушувати нові норми ПДР. Однак якщо дороги стануть безпечнішими – воно того варте.

Володимир Місечко, адвокат, керуючий партнер АО "Місечко та Партнери", зазначив, що клімат в Україні є помірно континентальним, коливання температури взимку буває значним, а тому літня гума при зниженні температури нижче +5 втрачає свою еластичність та ефективність, що впливає на маневровість та гальмівний шлях автомобіля.

Інше питання – реалізація прийнятих нововведень, адже перевірка типу та стану гуми можлива лише під час зупинки транспортного засобу,

– сказав експерт.

А от нововведення щодо встановлення обов'язку завжди їздити з увімкненим світлом фар, адвокат не підтримує та каже, що воно не є необхідним і не вплине на ситуацію на дорогах в Україні.

Питання заміни шин потрібно врегулювати на законодавчому рівні / Фото Unsplash

Адвокат Вадим Володарський заявив, що вважає запропоновані нововведення недоцільними, адже жорстка прив'язка до дати заміни шин буде поганою ідеєю.

Хоча територія України й не така різноманітна за кліматичними зонами, як США чи Росія, але все-таки погодні умови в Сумській області та в Одеській чи Херсонській можуть сильно відрізнятися. І встановлювати єдині правила та дати в цьому випадку, м'яко кажучи, нелогічно. Вадим Володарський Керуючий партнер Адвокатського бюро Вадима Володарського

Він додав, що й погода у різні роки демонструє сюрпризи й, наприклад, минулого року за існуючими умовами зміна шин на зимові не була актуальною десь до середини листопада.

Також така норма унеможливить експлуатацію на початку весни й наприкінці осені переважної більшості мототехніки. Оскільки на їзду в зимових умовах вона не розрахована, а зимової гуми для більшості мотоциклів просто немає. Мотоциклісти зазвичай відкривають сезон, коли реально дозволяють погодні та дорожні умови, – десь у березні в більшості випадків, і їздять багато хто до середини листопада.

Також адвокат не підтримує й обов'язкову їзду з ввімкненими фарами.

В місті вдень ближнє світло взагалі нездатне дати якогось виграшу з безпеки, а ось експлуатацію багатьох радянських автомобілів з конструктивно слабкими генераторами, зробить практично неможливою взагалі. А очі від миготіння вогників будуть втомлюватися ще сильніше і будь-якої пори року,

– пояснив Володарський.

Чи є схожий досвід в інших країнах

Володимир Місечко розповів, що в більшості країн Європи запроваджено обов'язкову заміну шин взимку, різниця лише у термінах. Так, наприклад у Чехії водії зобов'язані переходити на зимову гуму у період з 1 листопада по 31 березня, у Словенії – з 15 листопада по 15 березня, а в країнах Балтії – з 1 грудня по 1 березня кожного року. Також обов’язкова заміна гуми запроваджена в Румунії, Німеччині, Австрії, Словаччині, Сербії, Швеції тощо.

Експерти по-різному оцінюють можливі нововведення / Фото Unsplash

Консультантка зі стратегічних комунікацій Анна Катруліна зазначила, що, наприклад, у Польщі не існує законів, які точно встановлюють терміни або інші умови заміни гуми на зимову, а от в Австрії використання зимових шин є обов'язковим з 1 листопада по 15 квітня.

У Бельгії використання зимових шин не є обов'язковим, проте дозволено використання шипованої гуми з обмеженнями за швидкістю пересування та обов'язковою установкою відповідного знака на видному місці автомобіля. У Великій Британії використання зимових шин не обов'язково, але за певних погодних умов можливе. Шипова гума заборонена,

– уточнила Катруліна.

Вона додала, що такого правила немає в Угорщині, а от на території Німеччини в зимову пору зобов'язують використовувати зимові або всесезонні шини зі спеціальним маркуванням (позначеним "M+S" та сніжинкою, розташованою всередині трикутника у вигляді гір).

В Іспанії та Італії заборонено шиповану гуму, а для пересування на гірських дорогах використовуються спеціальні ланцюги.

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