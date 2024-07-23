Скільки людей у розшуку за неоновлені дані та чи будуть масові штрафи

З початку повномасштабного вторгнення ТЦК склали понад 180 тисяч адмінпротоколів на порушників військового обліку. Повідомлень про розшук нараховується близько 400 тисяч.

Проте з початку 2024 року ТЦК передали для примусового стягнення з боржників лише 11 798 штрафів. Адвокати та юристи зазначають, що військкомати не здатні оштрафувати всіх, хто не оновив дані.

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Штрафи за неоновлення даних

Як зазначив юрист Роман Лихачов, в Україні є близько 5 – 6 мільйонів придатних до служби осіб. Навіть з урахуванням тих, хто оновив дані, на оформлення штрафів всім порушникам "треба буде десятки, якщо не сотні років".

На мою думку, питання не у спроможності судової системи щодо розгляду штрафів, адже далеко не всі правопорушники, знаючи, що вони дійсно порушили закон, підуть до суду для оскарження штрафу. Питання більше у спроможності ТЦК виписати ці штрафи,

– прокоментував адвокат і юрист у питаннях армії та проходження військової служби Олександр Золотухін.

Верховна рада збільшила строк накладення штрафу до 1 року, проте для цього процесу потрібна пройти низку процесів. Водночас сума штрафу збільшить навантаження на суди, оскільки більше людей спробують оскаржити рішення. До того ж невідомо, чи ТЦК здатні складати такі матеріали вчасно.