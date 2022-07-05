Не всі дотримуються комендантської години, за такі порушення слід запровадити штрафи, – МВС

Через воєнний стан у всіх областях України діє комендантська година. Однак не всі її дотримуються, тож в МВС вважають, що за таке порушення потрібно передбачити штраф.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. За його словами, комендантська година – це не звичайна забаганка.

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За порушення комендантської години можуть запровадити штраф

Монастирський зауважив, що не всі українці, на жаль, дотримуються умов комендантської години.

І це питання до наших законодавців, щоб було встановлено належну відповідальність за порушення. Мовиться про адміністративну відповідальність,

– зазначив міністр.

Він наголосив, що комендантська година – це вимога часу, а не забаганка, щоб обмежити пересування людей.

"Це питання протидії ДРГ (диверсійно-розвідувальних груп – 24 канал) і переміщення чутливих вантажів під час комендантської години. Це питання безпеки на вулиці, що потребує відповідних заходів", – додав глава МЗС.

Тому Монастирський закликав усіх українців дотримуватися комендантської години, яку запровадили в українських областях після оголошення воєнного стану.

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У Кодексі про адміністративні правопорушення поки не передбачили відповідальності за порушення комендантської години. Законопроєкт про внесення відповідних змін зареєстрували у Верховній Раді в травні, однак ще не прийняли. Згідно з ним, за таке порушення можуть оголосити попередження або висунути від 170 до 510 гривень штрафу.