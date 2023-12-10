Скільки доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку: українцям нагадали про штрафи

Самовільна вирубка ялинок – це правопорушення, яке карається законом. Порушникам загрожують штрафи до 52 тисяч гривень, а у разі масштабної вирубки – тюремне ув'язнення.

В Україні вже почали обробляти хвойні дерева, аби запобігти випадкам вандалізму перед новорічними святами. Закликаємо українців бути свідомими й купувати ялинки лише у легальних реалізаторів.

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Які штрафи за незаконно зрубану ялинку

У рамках кампанії із запобігання самовільних вирубок хвойних рослин у Києві вже почали обробляти дерева нешкідливими хімічними речовинами. Вони абсолютно безпечні для хвойних, а от зловмисники стикнуться з наслідками, адже в теплому приміщенні репеленти починають виділяти неприємний запах.

Директор КО "Київзеленбуд" Юрій Бахмат наголосив, що у столиці також будуть рейдові заходи та патрулювання з залученням працівників державної екологічної інспекції та посадовців патрульної поліції. Всі ці комплексні дії націлені на боротьбу з незаконною вирубкою хвойних дерев.

Якщо хтось, все ж таки, зрубає дерево, то йому буде загрожувати покарання. Розмір штрафу залежить від величини та місцезнаходження зеленого насадження.

Так, українцям доведеться заплатити, якщо незаконно зрубали ялинку:

у лісах – від 759 до 3 432 гривень;

в межах міста та інших населених пунктів – від 1 152 до 1 852 гривень;

в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду – від 11 495 до 52 311 гривень.

Якщо правоохоронці виявлять, що порушник займався масовою вирубкою хвойних дерев, то йому може загрожувати позбавлення волі строком до 7 років.

В Україні хочуть штрафувати за використання назв "шампанське" та "коньяк"

В Україні запропонували штрафувати за незаконне використання зареєстрованих брендів з грудня 2024 року. Так, планується ввести адміністративну відповідальність за порушення законодавства у сфері географічних зазначень спиртних напоїв.

Мовиться про використання назв "шампанське" та "коньяк". Штрафи за це можуть бути від 340 до 850 гривень.

Як пояснили в уряді, такий закон і запровадження відповідних штрафів гармонізуватимуть положення національного законодавства з нормами права ЄС та встановлять загальні правила визначення, опису, представлення і маркування спиртних напоїв.