Скільки доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку: українцям нагадали про штрафи
Джерело:КО "Київзеленбуд"
Самовільна вирубка ялинок – це правопорушення, яке карається законом. Порушникам загрожують штрафи до 52 тисяч гривень, а у разі масштабної вирубки – тюремне ув'язнення.
В Україні вже почали обробляти хвойні дерева, аби запобігти випадкам вандалізму перед новорічними святами. Закликаємо українців бути свідомими й купувати ялинки лише у легальних реалізаторів.
До теми Прослужить 20 років: як правильно обирати штучну ялинку
Які штрафи за незаконно зрубану ялинку
У рамках кампанії із запобігання самовільних вирубок хвойних рослин у Києві вже почали обробляти дерева нешкідливими хімічними речовинами. Вони абсолютно безпечні для хвойних, а от зловмисники стикнуться з наслідками, адже в теплому приміщенні репеленти починають виділяти неприємний запах.
Директор КО "Київзеленбуд" Юрій Бахмат наголосив, що у столиці також будуть рейдові заходи та патрулювання з залученням працівників державної екологічної інспекції та посадовців патрульної поліції. Всі ці комплексні дії націлені на боротьбу з незаконною вирубкою хвойних дерев.
Якщо хтось, все ж таки, зрубає дерево, то йому буде загрожувати покарання. Розмір штрафу залежить від величини та місцезнаходження зеленого насадження.
Так, українцям доведеться заплатити, якщо незаконно зрубали ялинку:
- у лісах – від 759 до 3 432 гривень;
- в межах міста та інших населених пунктів – від 1 152 до 1 852 гривень;
- в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду – від 11 495 до 52 311 гривень.
Якщо правоохоронці виявлять, що порушник займався масовою вирубкою хвойних дерев, то йому може загрожувати позбавлення волі строком до 7 років.
В Україні хочуть штрафувати за використання назв "шампанське" та "коньяк"
В Україні запропонували штрафувати за незаконне використання зареєстрованих брендів з грудня 2024 року. Так, планується ввести адміністративну відповідальність за порушення законодавства у сфері географічних зазначень спиртних напоїв.
Мовиться про використання назв "шампанське" та "коньяк". Штрафи за це можуть бути від 340 до 850 гривень.
Як пояснили в уряді, такий закон і запровадження відповідних штрафів гармонізуватимуть положення національного законодавства з нормами права ЄС та встановлять загальні правила визначення, опису, представлення і маркування спиртних напоїв.