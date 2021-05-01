Штрафів ще не виписували, – Кремінь про українську мову в обслуговуванні

Тарас Кремінь заявив, що на порушників закону щодо обслуговування українською мовою штрафів ще не накладали. Завдяки роз'яснювальній роботі звернень щодо недотримання закону стало менше.

Деталі від Кременя

Наразі штрафувати за відмову обслуговувати українською мовою можуть лише суб'єктів господарювання. Про це мовний омбудсмен заявив у інтерв'ю.

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Штрафувати людей можна буде з 16 липня 2022 року. Тоді набере чинності стаття про адміністративні правопорушення, яка передбачатиме штрафи щодо осіб, які двічі порушили закон протягом року.

Ми працюємо так, щоб були дотримані права громадян на інформацію та послуги державною мовою. Але, якщо громадяни воліють спілкуватися іншою мовою, і це буде прийнятним для сторін, нема проблем,

– сказав чиновник.

Він додав, що слід подбати про те, щоб кожен мав можливість вивчити українську мову, а за потреби – підвищити свою мовну компетенцію.

Політик підтримує штрафування

Уповноважений Верховної Ради зазначив, що виступає за штрафування порушників. Однак зараз ситуація покращилася, а звернень про недотримання закону, все менше.

"Кількість звернень динамічно падає. Все, що ми могли зробити у сфері обслуговування – попередити тих, хто припустився помилки – ми в принципі виконали", – наголосив Кремінь.

З 16 січня 2021 року усі працівники сфери послуг повинні звертатися до клієнтів українською мовою . За невиконання закону передбачені штрафи – від 5 100 до 6 800 гривень.



Що робити, якщо вас не обслуговують українською / Інфографіка 24 каналу