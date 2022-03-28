Штурм Нью-Йорка не вдався: де російські окупанти зазнали невдач на Донецькому напрямку

Російські окупанти намагаються захопити міста в Донецькій області. В деяких випадках їхні штурми настільки невдалі, що вони змушені навіть відступати зі своїх позицій.

На Донецькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, виходів до районів населених пунктів Вугледар, Солодке, а також захопленні міста Маріуполь.

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У Генштабі назвали місця, де ворог зазнав втрат та був змушений відступити. Після цього, зазвичай, окупант вдається до артилерійського обстрілу.

У напрямку на Терни в результаті бойового зіткнення з підрозділами Збройних Сил України зазнав втрат і відступив до району населеного пункту Макіївка, що в Луганській області.

В Рубіжному, за підтримки артилерії, намагається закріпитись в північно-західній частині міста. Зазнав втрат, успіху не має.

В районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області ворог двічі здійснював спроби штурмових дій. Успіху не мав, відступив, продовжує артилерійські обстріли позицій українських захисників.

В районі населеного пункту Мар'їнка противник провів штурмові дії. Успіху не мав, зазнав втрат.

Противник здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Торецьке, Світлодарськ, Троїцьке, Піски.