Штурм окупантів біля Новолуганського і Спірного: бойові дії тривають
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські загарбники намагаються наступати на низці напрямків на Сході України. Зокрема, на Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії.
Бої ще тривають
Війська агресора не полишають спроб просунутися у напрямку населених пунктів Новолуганське та Спірне. Таку актуальну інформацію щодо російського вторгнення станом на ранок 5 липня 2022 року розповіли у Генеральному штабу Збройних Сил України.
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Там наголосили, що бойові дії по цих напрямках ще тривають. Ворог використовує авіацію та артилерійський вогонь.
Зокрема, окупанти обстрілювали із ствольної артилерії райони таких населених пунктів:
- Кодема,
- Новолуганське,
- Покровське,
- Берестове,
- Спірне,
- Івано-Дар’ївка.
А також вгатив ракетами неподалік Соледара, Спірного, Покровського та Шумів.
Штурм окупантів
Тож завдяки артилерії та авіації агресор відновив штурмові дії біля Новолуганського і Спірного. У першому поки тривають бойові дії, про успіхи ворога не повідомляли. Однак у бік Спірного ворог дещо просунувся, там теж ще іде бій.
ЗСУ відбили штурм ворога у районі Долини
- Тим часом російські загарбники штурмували Долину в Донецькій області. Однак українські захисники відкинули ворога.
- Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують плідно працювати. Вони "б'ють" по запасах і скупченнях загарбників.
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