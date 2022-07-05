Штурм окупантів біля Новолуганського і Спірного: бойові дії тривають

Російські загарбники намагаються наступати на низці напрямків на Сході України. Зокрема, на Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії.

Бої ще тривають

Війська агресора не полишають спроб просунутися у напрямку населених пунктів Новолуганське та Спірне. Таку актуальну інформацію щодо російського вторгнення станом на ранок 5 липня 2022 року розповіли у Генеральному штабу Збройних Сил України.

Увага ЗСУ відбили штурм ворога у районі Долини на Донеччині

Там наголосили, що бойові дії по цих напрямках ще тривають. Ворог використовує авіацію та артилерійський вогонь.

Зокрема, окупанти обстрілювали із ствольної артилерії райони таких населених пунктів:

Кодема,

Новолуганське,

Покровське,

Берестове,

Спірне,

Івано-Дар’ївка.

А також вгатив ракетами неподалік Соледара, Спірного, Покровського та Шумів.

Штурм окупантів

Тож завдяки артилерії та авіації агресор відновив штурмові дії біля Новолуганського і Спірного. У першому поки тривають бойові дії, про успіхи ворога не повідомляли. Однак у бік Спірного ворог дещо просунувся, там теж ще іде бій.

ЗСУ відбили штурм ворога у районі Долини

Тим часом російські загарбники штурмували Долину в Донецькій області. Однак українські захисники відкинули ворога.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують плідно працювати. Вони "б'ють" по запасах і скупченнях загарбників.

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