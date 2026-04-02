Штурм полку "Скеля" біля Покровська розслідує вище військове командування, – 7 корпус ДШВ
- Операцію штурмового полку "Скеля" біля Покровська аналізує вище військове командування, триває службова перевірка.
- 7 корпус ДШВ закликав утриматися від непрофесійних оцінок, щоб не зашкодити бойовим діям у Покровській агломерації.
Операцію, яку 31 березня проводив штурмовий полк "Скеля" в районі Гришиного на Покровському напрямку, аналізує вище військове командування. Наразі триває службова перевірка.
Про це розповіли у 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Що розповіли у 7 корпусі ДШВ про перевірку штурму полку "Скеля"?
У пресслужбі підрозділу зазначили, що 31 березня 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" скористався поганою погодою та провів штурм з застосуванням бронетехніки в районі Гришиного поблизу Покровська.
Зазначені дії вивчає та досліджує вище військове командування. Проводиться службова перевірка,
– йдеться у повідомленні.
У 7 корпусі ДШВ також попросили утриматися від розголосу непрофесійних оцінок, адже вони можуть негативно вплинути на подальший хід бойових дій у Покровській агломерації.
До речі, генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко розповів в етері 24 Каналу, що Сили оборони активізуються й на одному з найскладніших напрямків – Покровському. За словами експерта, там українські війська не дають росіянам закріпитись і перекинути сили на інший напрямок.
Що відомо про скандал зі штурмом полку "Скеля"?
Радник міністра оборони України та волонтер Сергій Стерненко звинуватив командирів полку "Скеля" у нібито значних втратах серед військових, яких відправили у штурм під Покровськом. Стерненко опублікував фрагменти з відео, які публікували у мережі росіяни, із розбитою технікою ЗСУ, які 31 березня штурмували колоною біля Гришиного.
У полку "Скеля" відкинули звинувачення радника глави Міноборони. Полк визнав втрату двох бійців у бою 31 березня, але наголосив, що висновки Стерненка базуються на спотворених даних російських джерел.
Водночас воєнна кореспондентка Анна Калюжна розповіла, що протягом останнього місяця 425-й штурмовий полк "Скеля" отримав кратно більше поповнення, ніж інші підрозділи ЗСУ. Різниця, за її словами, сягає приблизно у 20 разів.