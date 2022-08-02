Штурм ворога у 4 районах на Донбасі провалився: карта бойових дій 2 серпня

Окупанти продовжують штурмувати позиції ЗСУ на Сході. Саме там зберігається найбільш напружена ситуація на фронті.

Про те, що відбувається на фронті у 160 день війни, розповіли у Генштабі ЗСУ. Про ситуацію на головних напрямках – читайте нижче.

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Яка ситуація на північному кордоні

На Волинському та Поліському напрямках положення та склад білоруських залишаються без суттєвих змін. На жаль, загроза ракетних та авіаційних ударів зберігається.

На Сіверському напрямку противник обстріляв район села Михальчина Слобода на Чернігівщині. Ворог періодично здійснює повітряну розвідку позицій Сил оборони в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії райони:

Харкова,

Чугуєва,

Протопопівки,

Гусарівки,

Черкаських Тишків,

Петрівки,

Ртищівки.

Завдав авіаудару біля Верхнього Салтова. Здійснив висування окремих підрозділів у районах населених пунктів Байрак та Дементіївка, після вогневого ураження відійшов.



Карта бойових дій станом на ранок 2 серпня / Фото Liveuamap

Що відбувається на Донбасі

На Слов'янському напрямку зафіксували обстріли неподалік Курульки, Грушувахи, Чепіля, Карнаухівки, Долини та Барвінкового та авіаційний удар біля Дібрівного.

зафіксували обстріли неподалік Курульки, Грушувахи, Чепіля, Карнаухівки, Долини та Барвінкового та авіаційний удар біля Дібрівного. На Донецькому напрямку зусилля противника зосереджені на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

зусилля противника зосереджені на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Краматорському напрямку ворог обстріляв з танків та артилерії райони Серебрянки, Сіверська, Званівки та Донецького. Завдав авіаударів біля Серебрянки. Вів штурмові дії неподалік Івано-Дар'ївки, успіху не мав, відійшов.

ворог обстріляв з танків та артилерії райони Серебрянки, Сіверська, Званівки та Донецького. Завдав авіаударів біля Серебрянки. Вів штурмові дії неподалік Івано-Дар'ївки, успіху не мав, відійшов. На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кодема, Семигір'я, Травневе та Зайцеве. Завдав авіаударів біля Соледара, Яковлівки, Семигір'я, Покровського та Білогорівки.

противник здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кодема, Семигір'я, Травневе та Зайцеве. Завдав авіаударів біля Соледара, Яковлівки, Семигір'я, Покровського та Білогорівки. На Авдіївському напрямку фіксувалися обстріли неподалік Авдіївки, Нетайлового і Нью-Йорка. Ворог задіяв авіацію біля Новобахмутівки, Авдіївки та Красногорівки. Вів штурмові дії в районі Авдіївки, успіху не мав, відійшов. Тривають бої поблизу Пісків.

Українські воїни відбили штурмові дії в районах:

Яковлівки,

Вершини,

Кодеми,

Травневого.

Тим часом у районах населених пунктів Бахмут та Зайцеве тривають бойові дії.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Мар'їнка, Костянтинівка, Новосілка, Павлівка, Чарівне та Мала Токмачка. Намагався висунути розвідувальну групу біля Новополя. Її виявили і знешкодили.



Яка ситуація на Донбасі / Фото Liveuamap

Яка обстановка на Півдні

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Здійснював систематичні обстріли в районах населених пунктів Миколаїв, Трудолюбівка, Токареве, Тополине, Князівка, Осокорівка, Апостолове, Іванівка, Посад-Покровське, Новогригорівка, Кобзарці, Широке та Андріївка. Вів штурмові дії в районі Трудолюбівки, успіху не мав, відійшов.

Вороже корабельне угруповання в акваторіях Чорного та Азовського морів основні зусилля зосереджує на веденні розвідки, блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні об'єктів в глибині території України.

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