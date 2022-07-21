росія наближається до Вуглегірської ТЕС: чому окупанти концентруються на її захопленні

Генштаб щодня повідомляє про те, що росіяни намагаються захопити Вуглегірську ТЕС на Донеччині. У Міноборони Британії розповіли, чому окупанти хочуть її загарбати.

У Британії вважають, що росіяни намагаються штурмувати ТЕС й вже наближаються до неї. Про це в Міноборони країни заявили 21 липня.

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Хочуть просунутись до Краматорська і Слов'янська

російські окупанти намагаються проводити невеликі штурми вздовж лінії фронту на Донбасі. Вони наближаються до другої за величиною електростанції України, що за 50 кілометрів на північний схід від Донецька

У росії є дві причини захопити Вуглегірську ТЕС. Перша – окупанти надають пріоритет захопленню критичної національної інфраструктури ще з 24 лютого. Електростанції – не виняток.

Але основна можлива причина – шанс прорватися в Краматорськ та Слов'янськ.

Проте, ймовірно, росія також намагається прорватися у Вуглегірську, щоб відновити оберти на південній ділянці свого просування до ключових міст Краматорська та Слов'янська,

– мовиться в повідомленні.

Що повідомляли в Генштабі зранку 21 липня

росіяни знову намагалися штурмувати Вуглегірську ТЕС, але українські військові успішно відбили наступ.

Противник вів штурмові дії з метою заволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Безуспішно. Українські воїни змусили окупантів до втечі.

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