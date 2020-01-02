Штурм посольства США в Ираке: как это ударит по Украине

Однако отмененный визит Майка Помпео в данном случае это только вершина айсберга.

Штурм американского посольства в Ираке, происходивший за тысячи километров от Украины, казалось бы, никоим образом не должен был сказаться на нашей стране. Однако те, кто убежден в том, что события в далеких странах находятся вне поля интересов Украины, занимаются жестоким и суицидальным самообманом. И вот почему.

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Одним из эффектов штурма американского посольства в Ираке стала отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Киев, намеченного на 3 января. Замечу, что это уже второй срываемый в этом году визит госсекретаря США. Предыдущий планировался на ноябрь прошлого года.

Между тем, этот визит крайне важен для внешней политики Украины, особенно на фоне крайне натянутых отношений возникших с Белым домом в контексте импичмента и политических баталий.

Однако отмененный визит Майка Помпео в данном случае это только вершина айсберга. Куда интереснее это нырнуть поглубже, в суть исполнения самого штурма посольства.

Напомню, что внимание многих экспертов, в том числе и украинских, привлекло то, что штурм посольства США в Ираке проходил, практически, по такому же сценарию, как и штурмы войсковых частей и погранзастав на Донбассе в 2014 году. Гибридному сценарию, написанному в Кремле и весьма удачно распространяемому по всему миру, нашли применение и в столице Ирака.

В частности, генерал-майор Службы безопасности Украины, бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Ягуней отметил, что 31 декабря в Международном аэропорту Багдада совершили посадку около 10 пассажирских самолетов из Ирана и несколько регулярных рейсов из Бейрута и Дамаска, осуществленных иранскими и сирийскими авиакомпаниями. То есть, Иран активно завозил в Ирак своих "демонстрантов", а руководил процессом у стен американского посольства Абу Махди аль-Мухандис – один из лидеров Хашд аш-Шааб и правая рука Касема Сулеймани (Иранской генерал-майор Исламского революционного гвардейского корпуса и с 1998 года Командующий его силами Quds – подразделения, главным образом отвечает за экстерриториальные военные и подпольные операции).

Причем, замечу, это не первое проявление гибридных методов ведения реваншистской борьбы Ираном в регионе, слизанных или, скорее, продиктованных российскими инструкторами и советниками. В частности, я неоднократно обращал внимание на то, что Иран применяет гибридные методы, атакуя нефтяные танкеры в Персидском заливе. Так же, атака на саудовские НПЗ имела четкий гибридный характер, а именно – сокрытие исполнителя.

Примечательно и другое. Накануне начала "протестов" у посольства состоялась встреча глав МИД России Сергея Лаврова и МИД Ирана Мохаммада Джавад Зарифа, на которой обсуждались вопросы сотрудничества, а так же формы оказания давления на США по ряду вопросов.

Результатом этой встречи стало не только нападение на посольство США в Багдаде, но и заявление заместителя главы МИД России Сергея Рябкова о том, что Москва не намерена в будущем поддерживать продление эмбарго на торговлю оружием, наложенного на Иран.

Таким образом, мы видим, как Россия и Иран, в тандеме, реализуют масштабную гибридную операцию в регионе и в частности в Ираке. Причем, реализация данного проекта не только отвлекает внимание Белого дома на события в Багдаде, но и в целом на Персидский залив, который может вспыхнуть в любой момент, создав тем самым коллапс на рынке нефти и не только.

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