Під Покровському ЗСУ відбили штурм росіян на електросамокатах: військовий пояснив тактику

Росіяни продовжують тиснути на Покровський напрямок. У спробах просунутися ворог використовує всі доступні засоби, в тому числі навіть електросамокати.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова старшого офіцера комунікацій 59 ОШБр "Степові хижаки" Тараса Мишака в ефірі телемарафону.

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Росіяни використовують електросамокати під Покровськом

За словами Мишака, на Покровському напрямку росіяни використовують будь-яку техніку, яка може прискорити їхнє транспортування, зокрема мотоцикли чи квадроцикли.

Відбувається все дуже просто. Вони накопичуються спочатку за декілька кілометрів від наших позицій, накопичуються в посадках, хатах і готуються до штурмів. Вони везуть з собою ще боєкомплект, зброю – вирушають і намагаються доїхати,

– розповів він.

Проте українські оператори дронів зазвичай заздалегідь виявляють ворога і не підпускають його до піхоти. Окупанти знищуються ще на підступах. Водночас Мишак зазначає, що штурми на мотоциклах не є такою рідкістю – ворог вдається й до дивніших засобів.

"Буквально нещодавно ворог використовував електросамокати і намагався штурмувати на них. Щоправда, було це не дуже успішно. Вони були знищені. Насправді всі засоби йдуть в хід", – резюмував офіцер.

До слова, на Покровському напрямку ЗСУ відбили 93 наступальні дії ворога. Загалом на фронті відбулося 223 бойових зіткнення.