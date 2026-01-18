Стають вразливою ціллю: військовий розповів, як зима псує плани росіян

На Лиманському напрямку зима помітно змінює умови боїв. Сніг, морози й відсутність "зеленки" оголюють підходи до позицій і впливають на маневри обох сторін.

Сержант 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк в ефірі 24 Каналу розповів, чому холод і відкриті поля роблять російські штурми ризикованішими. Він пояснив, як у таких умовах ворог перебудовує свої атаки і на що намагається тиснути насамперед.

Дивіться також Цифри просто вражають: яких втрат росіяни зазнали в Куп'янську

Як зима ускладнює штурми росіян і підсилює роль дронів?

Денисюк пояснив, що холод і сніг насамперед б'ють по тих, хто намагається штурмувати. За його словами, через зиму противник часто змушений рухатися по відкритій місцевості, бо посадки "голі" й не дають укриття, а це робить штурмовиків помітною ціллю.

Важливо: триває збір 66 ОМБр на безпілотні системи та засоби РЕБ. Більше очей в небі, нуль шансів для окупантів. Мета збору – 250 000 гривень, підтримати можна за цим посиланням на банку.

Він додав, що українські підрозділи працюють не лише дронами, а й іншими засобами ураження, щоб зупиняти атаки на підступах до позицій.

Російські штурмовики пересуваються просто посеред засніженого поля, бо зеленки немає, а посадки абсолютно голі. Тому вони змушені йти по відкритці, стаючи вразливою ціллю для наших дронів,

– сказав Денисюк.

Водночас він зазначив, що обороні також складніше, але в меншій мірі, і найбільше проблем виникає з маскуванням та обігрівом на позиціях. За його словами, через велику кількість ворожих дронів, зокрема тепловізійних, можливості зігрітися або обігріти укриття дуже обмежені.

Через тепловізійні дрони противника кількість засобів, якими можна обігріти себе чи позицію, дуже обмежена,

– пояснив він.

Взимку загальна активність штурмів зазвичай спадає, бо наступати складніше, а оборонятися дещо простіше. Натомість ворог, за його словами, більше переносить акцент на дрони й намагається бити по логістиці, щоб зірвати підвезення боєкомплекту й провізії та ускладнити ротації.

Що відбувається на Лиманському напрямку: дивіться по карті

Він пояснив, що через заморозки й сніги техніка, яка наближається до лінії боєзіткнення, стає повільнішою й менш маневровною, і цим противник намагається скористатися.

Противник більше акцентує увагу на застосуванні дронів, намагається вражати нашу логістику і бити по логістичних маршрутах та транспортних засобах,

– зазначив Денисюк.

За його словами, така тактика має послабити оборону перед подальшими штурмами, навіть якщо сама інтенсивність атак узимку знижується.

Ситуація на Лиманському напрямку: