Швеція збільшить виробництво снарядів для ЗСУ й будує нові субмарини, щоб стримувати Росію

Росія планує наростити кількість підводних човнів. Відповідно до звіту, який має Швеція, вже до 2030 року країна-терористка збирається збільшити свій флот до 30 одиниць.

У відповідь Швеція збирається посилити свою військову присутність в акваторії Балтійського моря. Наразі у флоті країни наявні чотири субмарини. Аби перезавантажити його, Швеція планує залучити два нових підводних човни.

Зверніть увагу "Дуже серйозна ситуація": у Швеції заявили про ймовірність війни

Прогнозують, що "Блекінге" і "Сконе" введуть у дію вже за декілька років. Називають 2027 та 2028 роки. "Блекінге" і "Сконе" стануть першими підводними човнами, які Швеція побудує за останні десятиліття. У країні наголосили, що мають довгу історію будівництва підводних човнів. Водночас "Блекінге" і "Сконе" стануть новим та важливим кроком для Швеції.

Очікують, що серед завдань нових човнів буде протидіяти морським операціям Росії в акваторії Балтійського моря.

Країни Північної Європи

Загалом країни Північної Європи обрали курс на оновлення свого підводного флоту. Зокрема, чотири підводні човни нещодавно замовила Норвегія. Також над аналогічною покупкою задумалися Нідерланди. Данія ще у 2004 році попрощалася зі своїм підводним флотом, однак на тлі ситуації у світі задумалася над його відновленням.

Як Швеція допомагає Україні

Швеція зібралася збільшити виробництво 155-міліметрових боєприпасів, аби передати їх Україні. Для цього країна вже підписала угоду про збільшення виробничих потужностей артилерійських боєприпасів у країні. Швеція готова зробити наступний важливий крок, аби прискорити інвестиції у свої виробничі потужності.