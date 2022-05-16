"Швеція і Фінляндія в НАТО – вже не загроза": про що говорили на саміті ОДКБ

У Кремлі 16 травня відбувся саміт країн Організації договору про колективну безпеку. Володимир Путін та Олександр Лукашенко розповідали своїм колегам казки про ситуацію у світі.

Україну президенти обговорювали у закритому форматі. Про це з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ повідомляє 24 канал.

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Деталі саміту ОДКБ

Фінляндія та Швеція вже не загроза

Після того, як уряди Фінляндії та Швеції заговорили, що хочуть вступити в НАТО, Росія почала їм погрожувати. У Кремлі завжди говорили про те, що розширення Альянсу "їм дуже загрожує" і раніше навіть вимагали, аби США зобов'язалися ніколи не брати ці країни до складу НАТО. Однак раптово Фінляндія та Швеція перестали були "загрозами" для Росії.

На засіданні ОДКБ очільник Кремля Володимир Путін заявив, що в Москви нема проблем з Гельсінкі та Стокгольмом.

У Росії нема проблем з Фінляндією та Швецією. У цьому сенсі безпосередньої загрози нам через розширення НАТО шляхом цих країн не створюється,

– сказав Путін.

Однак, якщо НАТО стягне свою військову інфраструктуру у ці країни, то тут вже Росія "реагуватиме". Як саме – Путін вирішить згодом. Він наголосив, що зараз "проблеми створюють на голому місці". Це при тому, що лише кілька днів тому заступник голови Росії при ООН Михайло Полянський погрожував Швеції та Фінляндії військовим вторгненням.

Маразм від Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не міг не відзначитися своїми фейковими заявами. Він вважає, що зараз найнебезпечнішим в Україні є те, що її намагаються "розчленувати". І ні, політик мав на увазі не Кремль і його намагання створити в Херсоні "ХРН".

В уяві Лукашенка захопити Україну хоче Польща. При тому, що це російські військові окупували Південь нашої країни і хочуть захопити весь Схід. Однак самопроголошений президент вважає, що це Варшава створила "тисячні підрозділи", щоб захопити Україну.

Також Лукашенко побідкався, що країнам ОДКБ слід згуртуватися, інакше вже завтра "їх може просто не стати".

Що говорили про війну в Україні

Військові експерти припускали, що на цій зустрічі Путін попросить президентів Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану ввести свої війська в Україну, щоб допомогти армії окупантів захопити нашу землю. Однак під час саміту Путін сказав, що обговорюватиме тему нашої держави в закритому форматі.

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Щодо "спеціальної військової операції" в Україні, ми, безумовно, обговоримо це. Я проінформую вас докладно – з чим це пов'язано, як іде ця бойова робота. Але зробимо це, звісно, ​​у закритому режимі,

– сказав агресор.

Зауважимо, жодна з країн ОДКБ не горить бажанням допомагати Путіну в захопленні України.

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На осінь 2022 року країни ОДКБ запланували низку спільних військових навчань. За словами Путіна, кількість цих тренувань буде зростати.