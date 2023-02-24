Швеція хоче надати Україні десятки танків, і не лише Leopard, – Spiegel

Уряд Швеції ухвалив рішення про приєднання до танкової коаліції та планує передати Україні 10 модернізованих танків Leopard 2 для боротьби з російською агресію.

За інформацією видання, уряд у Стокгольмі хоче надати Україні загалом 10 танків Leopard типу 2A6 і 2A5 для планового оснащення двох українських танкових батальйонів.

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Зазначають, що танки можуть бути використані в першу чергу як доповнення до комплекту танків, які Німеччина зараз збирає для України.

Так, Берлін пообіцяв поставити 14 моделей 2A6 зі складів Бундесверу для батальйону, який має бути оснащений 31 танком Leopard 2.

Зауважимо, що Швеція надала кілька пакетів військової та цивільної допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії рік тому. Остання частина допомоги включає броньовані бойові машини піхоти та передову артилерійську систему Archer.

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