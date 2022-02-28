Швеція передасть українським військовим багато зброї та захисту

Швеція передасть українським збройним силам 5000 протитанкових ракетних установок, 5000 бронежилетів, 5000 шоломів і 135 тисяч польових пайків.

Про це повідомляє посольство з посиланням на міністерку закордонних справ Швеції Анну Лінде. Вона зазначила, що допомога також включає понад 47 мільйонів євро для Збройних сил України.

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Українці, у цей скрутний час Швеція разом з вами,

– заявила міністерка закордонних справ Швеції.

Також у посольстві додали, що виділяють додаткові 9,5 мільйонів євро гуманітарної допомоги. А загальна сума підтримки становить майже 131 мільйон євро.

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