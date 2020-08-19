Швеція заморозила фінансову допомогу Білорусі через ігнорування владою вимог білорусів
Міністр з питань міжнародного співробітництва Швеції Петер Ерікссон заявив, що уряд Швеції ухвалив рішення заморозити фінансову допомогу Білорусі. Все через те, що влада Білорусі ігнорує вимоги протестувальників, які влаштовують акції протесту та страйки вже 10-й день поспіль.
Швеція заморожує допомогу Білорусі: заява
Петер Ерікссон підкреслив, що замороження фінансової допомоги Білорусі є розумною реакцією. Про це він написав у твіттері.
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Тепер ми бачимо режим, який без вагань використовує всі урядові інструменти щодо власного населення, і тому ми вважаємо розумним заморозити співпрацю з владою,
– наголосив Петер Ерікссон.
Важливе уточнення
Ерікссон відзначив, що фінансова допомога Швеції припинить надходити лише на проєкти білоруської влади. Водночас основна частина допомоги, яка направляється на підтримку громадянського суспільства й організацій, продовжить відраховуватися.
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