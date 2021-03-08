Швеція вкотре стала найсприятливішою країною для кар'єри жінок

8 березня 2021 , 22:05
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Швеція знову стала найсприятливішою країною для побудови кар'єри. Зокрема – серед лідерів Організації економічного співробітництва та розвитку.

Джерело:

The Economist

Це показав щорічний індекс так званої "скляної стелі". Він оцінює зовнішні умови для жінок, які працюють.

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Хто ще є серед лідерів

За підсумками 2020 року, перші сходинки посіли такі країни:

  • Швеція;
  • Ісландія;
  • Фінляндія;
  • Норвегія.

Водночас останнє місце має Південна Корея. Її оцінка – 25 зі 100 балів (це – нижче за середній рівень серед 37 країн ОЕСР).


Рейтинг найсприятливіших країн для побудови бізнесу / Інфографіка The Economist

Зауважимо! В середньому серед країн ОЕСР лише одну з трьох управлінських посад обіймають жінки.

Рівність між чоловіками та жінками

За відповідними даними, жодна з країн не має повної рівності між жінками і чоловіками. Але у Швеції – найменший розрив щодо залучення до роботи. Він досягнув майже нуля (за результатами 2019 року).

Що "скляна стеля"?

Glass ceiling index – це неформальний бар'єр, який впливає на продуктивність та розвиток жінок під час будови кар'єри. Він не є пов'язаним з їхніми професійними якостями. Відповідний індекс розраховують серед 29 країн ОЕСР.