У Швеції розбився літак з парашутистами: є жертви

У Швеції недалеко від аеропорту міста Еребру ввечері 9 липня впав літак. Відомо, що на борту повітряного судна перебувало 9 людей.

Деталі авіакатастрофи

Аварія невеликого гвинтового літака трапилася ще на злеті, приблизно через 100 метрів від місця зльоту. За даними морського та повітряно-рятувального центру, на борту були парашутисти та пілот.

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Паливо легко запалюється при такому великому навантаженні,

– заявив експерт з авіаційної безпеки Ян Олссон.

Літак загорівся ще у повітрі. Однак пожежу вдалося швидко погасити.

Відомо, що повітряне судно орендували на тиждень стрибків з парашутів. На початку тижня його здав парашутний клуб Örebro. Там запевняють, що дають літак в оренду вже багато років, а така аварія є досить незвичною.



У Швеції впав літак / Фото TV4

Що відомо про жертв

На борту літака перебували 8 парашутистів та пілот. Поліція підтвердила, що кілька людей загинули, однак точну кількість наразі не вказують.

Внаслідок аварії є й постраждалі. Їх відвезли у лікарню. У якому стані – невідомо.

Правоохоронці кваліфікували аварію як "дуже серйозну".