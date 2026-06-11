У Швеції викрили російського шпигуна, який також фігурує у змові з метою убивства

Шведська прокуратура звинувачує 34-річного чоловіка у спробі шпигунства на користь Росії. Крім того, його також підозрюють у підготовці замовного вбивства.

Про це пише SVT з посиланням на заяву прокурора Матса Люнгквіста.

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Навіщо підозрюваний їздив до Москви?

За словами прокурора, він намагався передати до Росії інформацію "дуже високого ступеня секретності", яку, як стверджується, отримав під час роботи в збройних силах.

Значна частина інформації у цій справі є секретною, а на сторони, що беруть участь у ній, накладено заборону на розголошення.

"Це складне розслідування щодо злочину, який важко розкрити", – зазначив прокурор Люнгквіст.

Чоловік здобув освіту пов’язану з ІТ-безпекою, і у 2018 – 2022 роках працював за контрактом у збройних силах через ІТ-консалтингову компанію.

Інформацію, яку, як я стверджую, підозрюваний намагався розкрити, поїхавши в листопаді 2025 року до Москви й зустрівшись там з представниками російської розвідки та служби безпеки,

– написав прокурор у пресрелізі.

Паралельно щодо цього чоловіка ведеться слідство у справі про підготовку вбивства.

Що відомо про російські провокації в Європі?

Французькі винищувачі за тиждень щонайменше 11 разів підіймалися у повітря для перехоплення російських літаків над Балтикою. Про незвично високу активність російської авіації поблизу повітряного простору НАТО повідомив речник збройних сил Франції.

За його словами, французькі пілоти діяли в рамках місії НАТО з охорони неба над Естонією, Латвією та Литвою. Кількість вильотів для реагування на дії росіян виявилась нетипово великою навіть за мірками цього напруженого регіону. Верне припустив, що Москва свідомо демонструвала м’язи.