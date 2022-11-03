Швейцарія виділить чималу суму на відновлення енергетичної інфраструктури України
Джерело:уряд Швейцарії
Швейцарія заявила про готовність виділити Україні 100 мільйонів швейцарських франків на відновлення енергетичної інфраструктури. На тлі регулярних ракетних обстрілів з боку Росії це надзвичайно важливий внесок в українську енергосистему.
Федеральна рада Швейцарії вже ухвалила план дій щодо допомоги Україні. Зауважимо, що 100 мільйонів швейцарських франків – це приблизно 101,4 мільйона євро.
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У Швейцарії заявили, що Україна потребує додаткової допомоги від міжнародної спільноти для подолання надзвичайної ситуації, яка склалася через російські обстріли.
Як Швейцарія допомагає Україні
Країна активно підтримує нашу країну, зокрема:
- допомагає компаніям "Укренерго" закуповувати енергоносії та запасні частини,
- сприяє ремонту систем залізничних кріплень (для перевезення важких вантажів, таких як зерно),
- надає гуманітарну підтримку, щоб допомогти тим, хто найбільше постраждав від війни в Україні, підготуватися до зими.
Швейцарія і надалі долучатиметься до проєктів, які спрямовані на підтримку невідкладного відновлення енергетичної інфраструктури та полегшення складної гуманітарної ситуації,
– заявили в уряді країни.
Федеральна рада також звернеться до парламенту Швейцарії з проханням надати додатковий кредит у розмірі 76 мільйона швейцарських франків для фінансування цих напрямків діяльності.
Наслідки російських атак на енергосистему України
- Після масованих атак росіян по енергетичний інфраструктурі майже 18 мільйонів людей в Україні (приблизно 40% населення) потребують допомоги через війну. З настанням зими ця цифра може зрости до 24 мільйонів.
- Наразі понад 30% енергетичної інфраструктури України пошкоджено. Цілеспрямовані атаки залишили багато населених пунктів без доступу до питної води, а також призвели до перебоїв в електропостачанні та телекомунікаціях. Україна потребує додаткової допомоги від міжнародної спільноти для подолання цієї надзвичайної ситуації.
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