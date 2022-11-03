Швейцарія виділить чималу суму на відновлення енергетичної інфраструктури України

Швейцарія заявила про готовність виділити Україні 100 мільйонів швейцарських франків на відновлення енергетичної інфраструктури. На тлі регулярних ракетних обстрілів з боку Росії це надзвичайно важливий внесок в українську енергосистему.

Федеральна рада Швейцарії вже ухвалила план дій щодо допомоги Україні. Зауважимо, що 100 мільйонів швейцарських франків – це приблизно 101,4 мільйона євро.

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У Швейцарії заявили, що Україна потребує додаткової допомоги від міжнародної спільноти для подолання надзвичайної ситуації, яка склалася через російські обстріли.

Як Швейцарія допомагає Україні

Країна активно підтримує нашу країну, зокрема:

допомагає компаніям "Укренерго" закуповувати енергоносії та запасні частини,

сприяє ремонту систем залізничних кріплень (для перевезення важких вантажів, таких як зерно),

надає гуманітарну підтримку, щоб допомогти тим, хто найбільше постраждав від війни в Україні, підготуватися до зими.

Швейцарія і надалі долучатиметься до проєктів, які спрямовані на підтримку невідкладного відновлення енергетичної інфраструктури та полегшення складної гуманітарної ситуації,

– заявили в уряді країни.

Федеральна рада також звернеться до парламенту Швейцарії з проханням надати додатковий кредит у розмірі 76 мільйона швейцарських франків для фінансування цих напрямків діяльності.

Наслідки російських атак на енергосистему України

Після масованих атак росіян по енергетичний інфраструктурі майже 18 мільйонів людей в Україні (приблизно 40% населення) потребують допомоги через війну. З настанням зими ця цифра може зрости до 24 мільйонів.

Наразі понад 30% енергетичної інфраструктури України пошкоджено. Цілеспрямовані атаки залишили багато населених пунктів без доступу до питної води, а також призвели до перебоїв в електропостачанні та телекомунікаціях. Україна потребує додаткової допомоги від міжнародної спільноти для подолання цієї надзвичайної ситуації.

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